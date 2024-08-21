В Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины воздушная тревога

В среду в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины была объявлена воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
В Сумской области тревога продолжается уже более двух часов, а в Харьковской и Полтавской областях она была объявлена в 17:11 по московскому времени.
Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, лежит на украинских спецслужбах. Атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
С тех пор воздушная тревога регулярно объявляется в разных регионах, а иногда и по всей стране.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что российские войска избегают атак на жилые здания и объекты социальной инфраструктуры в своих операциях против ВСУ.
Фото: www. flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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