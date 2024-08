На Украине объявлена воздушная тревога

В четверг в Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога, как сообщают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно информации ресурса, сигнал тревоги в Сумской области прозвучал в 21:30 по московскому времени. Спустя 19 минут, в 21:49, тревога охватила и Харьковскую область.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после взрыва на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, организовали украинские спецслужбы. Удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. С тех пор воздушная тревога звучит ежедневно в различных регионах Украины, а иногда и по всей стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Фото: commons. wikimedia.orgU.S. Department of Defense Current PhotosStaff Sgt. Sara Keller/86th Airlift Wing(the image is in the public domain)