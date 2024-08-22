Украинские власти требуют от УПЦ доказательств разрыва с РПЦ на фоне нового законодательства

На Украине требуют доказательств от УПЦ по поводу разрыва с РПЦ

Виктор Еленский, возглавляющий Государственную службу по вопросам этнополитики и свободы совести Украины, выдвинул требование к Украинской православной церкви (УПЦ) о публичном подтверждении ее выхода из состава синода Русской православной церкви (РПЦ).

Это заявление последовало за принятием украинским парламентом закона, потенциально запрещающего деятельность УПЦ на территории страны.

Согласно новому законодательству, у УПЦ будет девятимесячный срок для прекращения связей с РПЦ. Закон вступит в силу через месяц после официальной публикации. Примечательно, что данная инициатива получила поддержку Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Еленский подчеркнул, что для избежания применения нового закона, УПЦ необходимо обнародовать документы, подтверждающие выход из руководящих органов РПЦ и уведомления другим православным церквям о своей независимости.

Однако ситуация осложняется заявлением митрополита Климента, представителя УПЦ. Он указал на отсутствие официальных заявлений о выходе из синода РПЦ от бывших иерархов УПЦ, перешедших в альтернативную структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ).

Климент призвал Государственную службу сначала разобраться с ситуацией в ПЦУ, потребовав доказательств разрыва ее епископов с Московским патриархатом. Он предостерег от избирательного подхода, который может быть расценен как дискриминация украинских граждан по религиозному признаку.

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