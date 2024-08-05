Новый штамм COVID-19 зафиксирован на Украине

На Украине выявлены первые три случая заражения новым штаммом коронавируса FLiRT. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин в Telegram-канале украинского Минздрава.

За заболевшими установлен медицинский контроль. Два случая зафиксированы в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Все заболевшие — две женщины и мужчина — старше 60 лет.

Кузин отметил, что новый штамм опасен для людей с ослабленным иммунитетом и может поражать даже тех, кто ранее был вакцинирован. Это вызывает опасения по поводу возможного роста заболеваемости.

Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности, включая ношение масок в общественных местах и частое мытье рук. Также рекомендуется пройти вакцинацию или ревакцинацию для укрепления иммунитета.

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