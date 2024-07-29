В столице Украины произошел инцидент с поджогом транспортного средства, принадлежащего медицинской службе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило одно из ведущих украинских изданий.

Согласно опубликованной информации, инцидент произошел 29 июля в утренние часы. Объектом нападения стал эвакуационный автомобиль, находившийся в Киеве на ремонте. Транспортное средство принадлежало третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

Этот случай не является единичным. Ранее в украинских СМИ появлялись сообщения о серии поджогов автомобилей, которые ошибочно принимались за транспорт сотрудников военкоматов. В ответ на эту тенденцию некоторые автовладельцы начали размещать на своих машинах наклейки с надписью "не ТЦК" (территориальный центр комплектования — официальное название военкоматов в Украине) в попытке защитить свое имущество.

Ситуация подогревают распространением в интернете видеоматериалов, демонстрирующих жесткие методы мобилизации, применяемые представителями военкоматов к мужчинам призывного возраста.

18 мая в Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Согласно этому документу, все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате, либо лично, либо через "электронный кабинет призывника".

Закон также вводит ряд ограничений для уклонистов, включая возможность лишения водительских прав. Примечательно, что в окончательной версии закона отсутствуют положения о сроках демобилизации, что вызвало недовольство некоторых депутатов.

Фото: www. flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)