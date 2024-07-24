На Украине наблюдается значительное увеличение стоимости нелегального выезда из страны для лиц, стремящихся избежать мобилизации. По информации, полученной РИА Новости от представителей пророссийского подполья и граждан Украины, пытавшихся покинуть страну, сумма, необходимая для организации такого выезда, может достигать 20 тысяч долларов.

При этом в некоторых регионах даже такая значительная сумма не гарантирует успешного пересечения границы.

В Киеве стоимость нелегального выезда через официальные пункты пропуска в европейские страны выросла с 10-12 тысяч долларов месяц назад до 13-15 тысяч в настоящее время. Это связано с вступлением в силу 18 мая закона об усиленной мобилизации.

В Одесской и Николаевской областях ситуация ещё более сложная. Даже при готовности заплатить 20 тысяч долларов, гарантий легального выезда не предоставляется. Это резко контрастирует с ситуацией месячной давности.

В Ивано-Франковской области, по словам местного жителя, пограничная служба может организовать выезд за взятку до 10 тысяч долларов. Цена зависит от конкретных договоренностей и включает в себя детальные инструкции по маршруту и времени пересечения границы.

В Херсонской области после 18 мая стоимость организации побега с Украины удвоилась, достигнув 10 тысяч долларов.

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров отмечает, что цены на нелегальный выезд из Украины за последние два месяца выросли почти вдвое. По его мнению, значительная часть этих средств идет пограничникам за их содействие.

Закон об усилении мобилизации на Украине, вступивший в силу 18 мая, обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Документ также вводит ряд новых требований и ограничений для военнообязанных граждан.

С 17 июля планируется введение штрафов для военнообязанных граждан, не обновивших свои военно-учетные данные. Размер штрафа может составить от 400 до 600 долларов.

Эти меры привели к значительному увеличению числа желающих покинуть страну нелегальным путем, что, в свою очередь, вызвало рост цен на такие услуги.

Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)