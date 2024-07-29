Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге на YouTube высказал мнение о том, что действия Владимира Зеленского привели к серьезному финансово-экономическому кризису на Украине.

Соскин утверждает, что страна находится на грани дефолта, что фактически означает ее банкротство. По словам эксперта, за время правления нынешнего режима государственный долг Украины увеличился почти вдвое. Бывший советник также обвинил Зеленского в обесценивании национальной валюты на 50% за последние два года, что, по его мнению, равносильно ограблению граждан.

Эти заявления подкрепляются недавним социологическим исследованием Центра Разумкова, согласно которому треть жителей Украины может позволить себе только базовые потребности в еде и одежде, а 9% населения испытывают трудности даже с обеспечением питания.

Финансовое издание Financial Times, ссылаясь на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, сообщило, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на оборонные расходы, при этом внутренние доходы страны составляют лишь 46 миллиардов долларов. Ожидается дальнейший рост дефицита из-за продолжающейся мобилизации.

Украинский депутат Александр Устинов отметил, что дефицит бюджета покрывается за счет западного финансирования, и в случае прекращения помощи со стороны США Киеву придется обращаться за поддержкой к странам G7.

В конце ноября прошлого года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом, превышающим 43 миллиарда долларов, что еще больше усугубляет сложную экономическую ситуацию в стране.

Фото: commons. wikimedia.orgПрезидент Украины Владимир Зеленский Официальный сайт(Creative Commons Attribution 4.0 International.)