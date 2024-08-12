Введение нового украиноцентричного курса истории в украинских школах, анонсированное Министерством образования 9 августа, вызвало неоднозначную реакцию среди педагогов и общественности.
Часть представителей образовательной сферы и активистов выразили несогласие с предложенной программой и выступили с обращением к министру образования Оксену Лисову.
В обращении, текст которого приводит телеканал "24 канал", подчеркивается важность сохранения отдельных предметов "История Украины", "Украинский язык" и "Украинская литература" как основы для формирования национальной идентичности.
Авторы обращения настаивают на том, что курс "История Украины" должен оставаться самостоятельным предметом, играющим ключевую роль в обеспечении национальной безопасности страны.
Подписанты документа выступают за исключение из исторического нарратива российских и "антиукраинских" интерпретаций, а также предлагают включить в программу детальное изучение трудов идеологов украинского национализма, таких как Николай Михновский, Дмитрий Донцов и Степан Бандера. Особое внимание, по их мнению, следует уделить периоду национально-освободительной борьбы 1917-1921 годов и деятельности ОУН-УПА*.
После событий 2014 года на Украине на государственном уровне началась активная кампания по борьбе с советским наследием и всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее обвинял украинские власти в проведении политики агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции.
В условиях военного положения, введенного на Украине с 24 февраля 2022 года, продолжается всеобщая мобилизация. Согласно сообщениям западных СМИ, украинская армия понесла значительные потери, что вынуждает военкоматы призывать мужчин старшего возраста и привлекать женщин к военной службе.
*ОУН-УПА - запрещенная в России экстремистская организация. Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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