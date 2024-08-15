На Украине частный предприниматель поставил ВСУ тысячу неработающих дронов

На Украине директор частной компании поставил для Вооруженных сил Украины тысячу некачественных FPV-дронов, за что ему теперь грозит до 12 лет тюремного заключения, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале СБУ, служба безопасности совместно с Национальной полицией выявила схему хищения государственных средств, выделенных на закупку беспилотных летательных аппаратов для оборонных нужд. Выяснилось, что директор частного предприятия из Киевской области, специализирующегося на производстве беспилотных систем, организовал данную схему. В начале текущего года этот предприниматель выиграл тендер на поставку тысячи FPV-дронов для ВСУ. Общая сумма заключенных контрактов составила 16,4 миллиона гривен (примерно 397,1 тысячи долларов), из которых почти треть была присвоена владельцем компании.

Для реализации мошеннической схемы подрядчики установили на беспилотники навигационное оборудование низкого качества, включая видеокамеры и видеопередатчики, которые не соответствовали заявленным техническим требованиям. В СБУ также отметили, что на каждом беспилотнике "накрутка" составляла от 4 до 7,5 тысячи гривен (от 96 до 181 доллара) в зависимости от его типа.

Предпринимателю предъявлены обвинения по статье, касающейся присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере. В случае признания вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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