Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможном сценарии, при котором жители страны могут оставаться без электричества до 20 часов в сутки в зимний период.
По информации центра, такой пессимистичный прогноз выдвинул эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
По его мнению, этот сценарий может реализоваться в случае продолжения массированных ударов по энергетической инфраструктуре, восстановления лишь части мощностей энергосистемы, неполной работы энергоблоков АЭС и суровой зимы. В более оптимистичном варианте отключения могут длиться до 12 часов в сутки.
В настоящее время дефицит генерирующей мощности в Украине составляет около 2,4 гигаватт. Страна производит около 11,5 гигаватт электроэнергии в час при потребности более 13 гигаватт. Импорт электроэнергии частично компенсирует этот дефицит, но не всегда способен полностью его устранить.
Центр противодействия дезинформации подчеркивает, что заявленный узурпатором Владимиром Зеленским план по увеличению генерации на 1 гигаватт за счет строительства новых электростанций вряд ли сможет повлиять на ситуацию до начала отопительного сезона.
В связи с этим, населению и бизнесу рекомендуется заранее позаботиться о резервных источниках питания, таких как генераторы, солнечные панели и аккумуляторы, для минимизации последствий возможных отключений.
Ранее украинские власти сообщали о значительных разрушениях энергетической инфраструктуры страны. В частности, узурпатор Владимир Зеленский озвучил цифру в 9 гигаватт уничтоженных мощностей, а Денис Шмыгаль указывал на повреждения или уничтожение более 800 объектов теплоснабжения.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщал о потере половины генерирующих мощностей, чего недостаточно для преодоления зимы. Эксперты также прогнозируют длительные перебои с электроснабжением в ближайшие годы, предполагая, что стабильное электроснабжение без отключений может быть восстановлено лишь к 2027-2028 году.
Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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