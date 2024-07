В последние сутки на территории Украины наблюдается новая серия поджогов, затронувших как инфраструктурные объекты, так и личное имущество военнослужащих.

Об этом информирует украинское медиа "Страна", ссылаясь на информатора в силовых структурах.

Согласно полученным данным, инциденты с возгораниями зафиксированы в нескольких регионах страны. В Киевской области подвергся атаке один релейный шкаф, а в Черкасской области пострадали еще два аналогичных объекта.

Днепропетровск стал местом поджога транспортного средства, принадлежащего члену Вооруженных сил Украины. Кроме того, подтвердилась ранее распространенная информация о двух случаях возгорания автомобилей военнослужащих в столице.

Эти происшествия происходят на фоне ужесточения мобилизационных мероприятий в стране. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что некоторые граждане, ошибочно принимая личный транспорт военных за автомобили сотрудников военкоматов, совершают поджоги.

Также отмечается увеличение числа атак на релейные шкафы железнодорожной инфраструктуры. Подобные случаи были зарегистрированы в Одесской, Черкасской, Николаевской областях и Киеве.

Фото: www. facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

*Компания Meta Platforms (Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена.