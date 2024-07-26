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На Украине мобилизованный отрезал пальцы, чтобы избежать прохождения медкомиссии
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На Украине мобилизованный отрезал пальцы, чтобы избежать прохождения медкомиссии

В городе Белгород-Днестровский Одесской области произошел шокирующий инцидент: мужчина намеренно нанес себе увечье в военкомате, чтобы избежать медицинского освидетельствования. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале издания, инцидент произошел в территориальном центре комплектования. Мужчина использовал пожарный топор, чтобы отсечь себе два пальца на правой руке, тем самым пытаясь уклониться от прохождения медкомиссии.

Ранее украинский телеканал ТСН информировал о появлении в Днепропетровске предложений по намеренному нанесению травм под медицинским наблюдением и с применением анестезии. Таким образом местные дельцы предлагают своим "клиентам" способ избежать мобилизации.

18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате, либо лично явившись туда, либо зарегистрировавшись в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной даже при отсутствии личного контакта с призывником.

Закон также обязывает военнообязанных постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников военкомата или полиции. За уклонение от мобилизации предусмотрено лишение права управления автомобилем. Примечательно, что в документе не прописаны сроки демобилизации, что вызвало недовольство ряда депутатов.

Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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