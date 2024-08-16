Закон, легализующий использование медицинского каннабиса в Украине, вступил в силу, как сообщило Министерство здравоохранения страны в пятницу.
Узурпатор Владимир Зеленский подписал этот закон 15 февраля, разрешив использование каннабиса для медицинских, промышленных и научных целей.
Согласно заявлению Минздрава, каннабис и его производные, такие как смола, экстракты и настойки, исключены из категории особо опасных веществ. Вся цепочка обращения медицинского каннабиса, от импорта или выращивания до продажи пациенту в аптеке, будет находиться под лицензионным контролем.
Министерство разъяснило, что каждая операция с медицинским каннабисом должна быть зарегистрирована в электронной системе на следующий день после ее проведения. Система будет содержать информацию о производстве и посеве семян, клонировании, выращивании растений, отправке образцов на лабораторные исследования, сборе урожая, транспортировке, изготовлении лекарств, утилизации отходов и отпуске в аптеке.
Лекарства на основе каннабиса будут изготавливаться в аптеках и будут доступны только по электронному рецепту. Тема легализации медицинского каннабиса была инициирована Зеленским еще в 2020 году, когда он был кандидатом в президенты.
Законопроект был зарегистрирован в Верховной раде, но в июле 2021 года его голосование провалилось. В июне 2022 года правительство Украины приняло решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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