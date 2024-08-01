На щите киевского монумента "Родина-мать", где украинское руководство в прошлом году заменило советскую символику на национальную, обнаружились признаки коррозия. Об этом в четверг сообщил руководитель местного Института электросварки Игорь Кривцун.
Год назад, 6 августа 2023 года, на знаменитом памятнике вместо герба СССР был установлен украинский трезубец. Однако, по словам Кривцуна, к специалистам института за консультацией никто не обращался. Он отметил, что место сварки подвержено воздействию ветра и не имеет должной защиты, что привело к появлению желтизны на швах, несмотря на использование нержавеющей стали.
Недавнее обследование монумента с помощью дронов выявило наличие коррозии. Кривцун подчеркнул, что попытки получить одобрение института были предприняты уже после завершения сварочных работ. В связи с этим он заявил, что институт не будет разделять ответственность за качество выполненных работ.
Стоит отметить, что решение о замене советской символики было принято на основе результатов электронного опроса, проведенного в приложении "Дия". По данным бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко, 85% участников поддержали идею установки украинского герба.
Процесс демонтажа памятников советской эпохи и переименования улиц начался в Украине в 2015 году с принятием закона о декоммунизации. В последнее время власти страны расширили сферу своей деятельности, начав борьбу не только с советским наследием, но и со всем, что имеет отношение к России.
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