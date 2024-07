Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина выразила обеспокоенность относительно возможных демографических последствий энергетического кризиса в стране. В ходе интервью на YouTube-канале Новости.Live парламентарий предположила, что к осенне-зимнему периоду в стране могут остаться преимущественно пенсионеры.

Это заявление прозвучало в контексте обсуждения недавнего высказывания главы комитета Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева.

Последний призвал украинцев не драматизировать ситуацию с аномальной жарой и перебоями в электроснабжении, предложив использовать традиционные методы охлаждения вместо кондиционеров.

Южанина подчеркнула, что семьи с детьми, как вернувшиеся в страну, так и не покидавшие ее, могут столкнуться с непреодолимыми трудностями в текущих условиях. По мнению депутата, в правительстве отсутствует рациональный подход к решению энергетических проблем.

Стоит отметить, что ранее Гетманцев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором напомнил о традиционных методах борьбы с жарой, таких как использование ведер и колодцев. Однако после волны критики политик удалил свое сообщение.

Ситуация с энергоснабжением на Украине остается напряженной. Из-за дефицита в энергосистеме уже более месяца во всех регионах страны действуют графики отключений электроэнергии.

Исключение составляют объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия, импортирующие значительную часть необходимой им электроэнергии.

Фото: twitter. com*/Defense of Ukraine (this work is in the public domain)

* Деятельность компании запрещена на территории РФ