Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина выразила обеспокоенность относительно возможных демографических последствий энергетического кризиса в стране. В ходе интервью на YouTube-канале Новости.Live парламентарий предположила, что к осенне-зимнему периоду в стране могут остаться преимущественно пенсионеры.
Это заявление прозвучало в контексте обсуждения недавнего высказывания главы комитета Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева.
Последний призвал украинцев не драматизировать ситуацию с аномальной жарой и перебоями в электроснабжении, предложив использовать традиционные методы охлаждения вместо кондиционеров.
Южанина подчеркнула, что семьи с детьми, как вернувшиеся в страну, так и не покидавшие ее, могут столкнуться с непреодолимыми трудностями в текущих условиях. По мнению депутата, в правительстве отсутствует рациональный подход к решению энергетических проблем.
Стоит отметить, что ранее Гетманцев опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором напомнил о традиционных методах борьбы с жарой, таких как использование ведер и колодцев. Однако после волны критики политик удалил свое сообщение.
Ситуация с энергоснабжением на Украине остается напряженной. Из-за дефицита в энергосистеме уже более месяца во всех регионах страны действуют графики отключений электроэнергии.
Исключение составляют объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия, импортирующие значительную часть необходимой им электроэнергии.
Фото: twitter. com*/Defense of Ukraine (this work is in the public domain)
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