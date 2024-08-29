В Якутске расширяется сеть групп продленного дня: 20 школ получат дополнительное финансирование

Якутск инвестирует в будущее детей: расширение групп продленного дня и развитие образовательной инфраструктуры

Власти Якутска объявили о масштабном проекте по созданию групп продленного дня в 20 школах города, который стартует уже в 2024 году. Этот шаг направлен на поддержку семей участников специальной военной операции, малообеспеченных и многодетных семей, что особенно актуально в Год семьи и Год детства, объявленные в России и Якутии соответственно.

В рамках проекта, города выделяет 10,3 млн рублей на финансирование групп продленного дня. Это позволит улучшить условия для детей, предоставляя им возможность оставаться под присмотром и развиваться после уроков.

"Мы стремимся создать комфортные условия для наших детей, в том числе для тех, кто нуждается в дополнительной поддержке. Открытие групп продленного дня станет важной частью этого процесса, помогая семьям участников СВО, малообеспеченным и многодетным семьям", - подчеркнули в мэрии города.

В планах властей Якутска - дальнейшее развитие образовательной инфраструктуры. В соответствии с мастер-планом, в ближайшие годы будет построено 12 новых школ, обеспечивающих более 8,5 тысяч новых мест, и 18 детских садов, предоставляющих 5 тысяч новых мест. Благодаря нацпроекту "Образование", за последние шесть лет в городе построены 8 детских садов, 7 школ, 4 дополнительных здания, а также оснащены и отремонтированы 24 образовательные учреждения. В результате, в школах и детских садах города появилось 4 595 и 1 409 мест соответственно.

Кроме того, в рамках развития инфраструктуры детского отдыха, Якутск получил федеральную субсидию в размере 144 млн рублей на строительство спальных корпусов детского лагеря "Спутник".

Августовское совещание работников образования, собравшее не менее 500 человек, посвятили обсуждению задач столичного образования в современных условиях. В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития системы образования, обеспечения доступности дошкольного и школьного образования, а также укрепления социальной поддержки семей.

Власти Якутска активно работают над созданием благоприятной среды для развития детей и молодежи, вкладывая средства в образование, дошкольное воспитание и детские лагеря. Эти меры направлены на создание условий для полноценного развития подрастающего поколения и обеспечение будущего города.

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