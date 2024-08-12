На острове Кемран в Йемене ВВС США и Британии нанесли удары самолётами

Как сообщает йеменский телеканал Masirah, ВВС США и Великобритании нанесли авиаудары по объектам на острове Кемран в йеменской провинции Ходейда.

Кроме того, беспилотник ВВС Саудовской Аравии атаковал объект в провинции Саада.

Эти атаки произошли после заявления движения "Ансар Алла" (хуситы), контролирующего большую часть побережья Йемена, о поддержке Палестины и намерении атаковать суда, связанные с Израилем. Хуситы призвали другие страны отозвать свои экипажи с таких судов и не приближаться к ним в море.

Несмотря на заявления о том, что свобода судоходства в регионе не нарушается, некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море из-за участившихся атак.

Атаки связаны с заявлением хуситов о поддержке Палестины и намерении атаковать суда, связанные с Израилем.

Некоторые компании приостановили перевозки через Красное море из-за угрозы безопасности.

Ситуация в регионе остается напряженной, и дальнейшее развитие событий может повлиять на международное судоходство и стабильность в регионе.

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