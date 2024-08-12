Как сообщает йеменский телеканал Masirah, ВВС США и Великобритании нанесли авиаудары по объектам на острове Кемран в йеменской провинции Ходейда.
Кроме того, беспилотник ВВС Саудовской Аравии атаковал объект в провинции Саада.
Эти атаки произошли после заявления движения "Ансар Алла" (хуситы), контролирующего большую часть побережья Йемена, о поддержке Палестины и намерении атаковать суда, связанные с Израилем. Хуситы призвали другие страны отозвать свои экипажи с таких судов и не приближаться к ним в море.
Несмотря на заявления о том, что свобода судоходства в регионе не нарушается, некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море из-за участившихся атак.
Атаки связаны с заявлением хуситов о поддержке Палестины и намерении атаковать суда, связанные с Израилем.
Некоторые компании приостановили перевозки через Красное море из-за угрозы безопасности.
Ситуация в регионе остается напряженной, и дальнейшее развитие событий может повлиять на международное судоходство и стабильность в регионе.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Тарасов Дима, (Attribution-Share Alike 4.0. )
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