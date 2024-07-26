Атлеты из алжирской делегации провели символический политический протест во время торжественного старта Олимпийских Игр в Париже, согласно информации от Франс Пресс.

В ходе пятничного процессионального шествия по реке Сена, несколько представителей Алжира выбросили цветы в воду как знак уважения к памяти соотечественников, потерявших жизни в ходе парижских событий 1961 года.

17 октября того года алжирские активисты вышли на улицы французской столицы с призывами прекратить военные действия в Алжире, что впоследствии привело к обретению страной независимости от Франции. Массовые демонстрации были жестоко пресечены местной полицией, количество жертв трагедии оценивается в диапазоне от 30 до 200 человек.

Этот жест со стороны алжирских спортсменов стал эмоциональным напоминанием о трагических событиях полувековой давности, подчеркнув важность памяти и исторической справедливости.

Фото: commons. wikimedia.orgЭнн Джеа.(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)