Атлеты из алжирской делегации провели символический политический протест во время торжественного старта Олимпийских Игр в Париже, согласно информации от Франс Пресс.
В ходе пятничного процессионального шествия по реке Сена, несколько представителей Алжира выбросили цветы в воду как знак уважения к памяти соотечественников, потерявших жизни в ходе парижских событий 1961 года.
17 октября того года алжирские активисты вышли на улицы французской столицы с призывами прекратить военные действия в Алжире, что впоследствии привело к обретению страной независимости от Франции. Массовые демонстрации были жестоко пресечены местной полицией, количество жертв трагедии оценивается в диапазоне от 30 до 200 человек.
Этот жест со стороны алжирских спортсменов стал эмоциональным напоминанием о трагических событиях полувековой давности, подчеркнув важность памяти и исторической справедливости.
Фото: commons. wikimedia.orgЭнн Джеа.(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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