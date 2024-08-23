Сокращение площади пожара на мусорном полигоне в Новороссийске

В Новороссийске удалось уменьшить размер пожара на свалке до 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что на свалке города произошел пожар, охвативший около 2 тысяч квадратных метров. Во время визита на место происшествия он заявил, что прием мусора временно приостановлен, однако угрозы дальнейшего распространения огня нет. К 9:45 утра пожар был локализован на площади в 1600 квадратных метров.

По информации городской администрации, на данный момент удалось сократить площадь возгорания до 1300 квадратных метров. Ведутся работы по затоплению огня водой и засыпке землей.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, И.Шевцов, (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )