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На МСД столкнулось два грузовика
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В Москве произошло ДТП на МСД: два грузовика столкнулись в районе Красного Казанца

На МСД столкнулось два грузовика

На Московском скоростном диаметре (МСД) произошло серьезное ДТП: два грузовика столкнулись на участке в районе улицы Красный Казанец.

Как сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале, на месте происшествия работают оперативные службы города. В настоящее время уточняется информация о пострадавших и причинах аварии.

Из-за аварии движение в сторону центра города затруднено, заняты две из трех полос.

Фото: commons. wikimedia.org/Army Russia 2018 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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