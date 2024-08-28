В Москве произошло ДТП на МСД: два грузовика столкнулись в районе Красного Казанца

На Московском скоростном диаметре (МСД) произошло серьезное ДТП: два грузовика столкнулись на участке в районе улицы Красный Казанец.
Как сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале, на месте происшествия работают оперативные службы города. В настоящее время уточняется информация о пострадавших и причинах аварии.
Из-за аварии движение в сторону центра города затруднено, заняты две из трех полос.
Фото: commons. wikimedia.org/Army Russia 2018 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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