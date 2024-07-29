Марина Таубер, депутат молдавского законодательного собрания от коалиции "Победа", обвинила местное правительство в использовании судебной системы для психологического воздействия на оппозиционные силы.

В понедельник состоялась очередная судебная сессия, в ходе которой Таубер обвиняется в противозаконном финансировании партии "Шор", теперь признанной вне закона.

Таубер поделилась с прессой, что это судебное дело представляет собой значительное психологическое давление. Она уверена, что власти и судебные органы намеренно стремятся подавить оппозицию, нарушая их способность участвовать в президентской избирательной кампании и референдуме. Она подчеркнула, что все действия ее партии всегда были в рамках закона.

По ее словам, судебные слушания проводятся дважды в неделю, из-за чего она не может полностью сосредоточиться на своей основной работе. Таубер добавила, что график судебных заседаний уже запланирован до декабря.

Партия "Шор" была официально признана несоответствующей конституции в июне 2023 года. Власти обвинили партию в незаконном финансировании и начали уголовные дела против ее лидеров. Несмотря на то, что депутаты, связанные с "Шор", включая Таубер, остаются в парламенте, они считаются независимыми и не могут примкнуть к другим политическим группировкам. Кроме того, им запрещено участвовать в выборах в течение трех лет.

В Молдавии с мая 2022 года оппозиция активно проводит акции протеста против правительства, требуя отставки кабинета министров и президента Майи Санду, которая считается неофициальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Протестующие обвиняют руководство страны в неспособности справиться с экономическими трудностями и кризисом в энергетической сфере, а также в преследовании оппозиции. Это привело к запрету на деятельность оппозиционной партии "Шор", а также регулярным обследованиям и арестам сторонников других политических формирований, включая Партию социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс".

Фото: www. flickr. com/Photobank MD from Chisinau, Moldova (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)