Из-за возникшей вибрации в турбинной установке на чешской атомной станции "Темелин", расположенной на юго-западе страны, во вторник ночью неожиданно приостановил свою работу второй реакторный блок. Как передал пресс-секретарь АЭС Марек Свитак журналистам, блок был отключен на несколько часов, но уже к концу того же дня предполагалось полностью восстановить его функционирование.
Свитак объяснил, что после ночного инцидента, к полудню вторника (что соответствует 13:00 по московскому времени), реакторный блок функционировал на 55% от своей номинальной мощности. Он добавил, что ожидается, что к исходу дня вторника блок будет работать на полную мощность.
Пресс-секретарь также отметил, что временное отключение второго энергоблока не оказало никакого влияния на снабжение электроэнергией конечных пользователей.
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