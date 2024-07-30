Из-за возникшей вибрации в турбинной установке на чешской атомной станции "Темелин", расположенной на юго-западе страны, во вторник ночью неожиданно приостановил свою работу второй реакторный блок. Как передал пресс-секретарь АЭС Марек Свитак журналистам, блок был отключен на несколько часов, но уже к концу того же дня предполагалось полностью восстановить его функционирование.

Свитак объяснил, что после ночного инцидента, к полудню вторника (что соответствует 13:00 по московскому времени), реакторный блок функционировал на 55% от своей номинальной мощности. Он добавил, что ожидается, что к исходу дня вторника блок будет работать на полную мощность.

Пресс-секретарь также отметил, что временное отключение второго энергоблока не оказало никакого влияния на снабжение электроэнергией конечных пользователей.

Фото: commons.wikimedia.orgCivaux-коммуникации( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)