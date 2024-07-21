В детском лагере Кузбасса зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту инициировало санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с массовым заболеванием детей в лагере "Магистраль", расположенном в Кемеровской области. Предварительные данные указывают на норовирусную инфекцию как вероятную причину инцидента.
Информация об отравлении в железнодорожном санатории-профилактории "Магистраль" поступила ранее от Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Сообщалось о жалобах отдыхающих детей на плохое самочувствие и их обращении за медицинской помощью. Прокуратура начала проверку, не раскрывая подробностей о количестве пострадавших и причинах их недомогания.
Согласно данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 35 случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников лагеря. Все заболевшие в настоящее время получают необходимое лечение и находятся под постоянным медицинским наблюдением.
Специалисты ведомства проводят комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. Осуществляется отбор проб с различных поверхностей, готовой пищевой продукции и воды для лабораторных исследований.
Роспотребнадзор предпринимает шаги по временному приостановлению деятельности лагеря. Подготовлены соответствующие материалы для передачи в суд.
Ситуация находится на контроле у надзорных органов, которые продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и принимать необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Фото:commons.wikimedia.orgПулюкс11(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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