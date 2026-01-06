Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:34

На материк больше не гонят: Камчатка начала делать операции, которые раньше были недоступны

Новый корпус краевой больницы ускорил доступ пациентов к МРТ на Камчатке — Солодов

Новый корпус краевой больницы на Камчатке стал одним из самых заметных инфраструктурных проектов в региональном здравоохранении и уже дал ощутимый эффект для пациентов. Об этом сообщает издание "Полуостров Камчатка", рассказывая о визите губернатора Камчатского края Владимира Солодова в открывшийся комплекс. Глава региона осмотрел отделения, поговорил с врачами и обсудил, какие проблемы удалось снять после запуска первого этапа, а какие остаются в работе.

Что изменилось после открытия первого этапа

По словам губернатора, введение нового корпуса кардинально меняет качество медицинской помощи в крае. Одним из ключевых результатов он назвал ликвидацию многомесячных очередей на МРТ-исследования, которые ранее сказывались на скорости диагностики и принятия решений по лечению. Теперь пациенты получают доступ к обследованиям быстрее, что особенно важно при сложных случаях и хронических заболеваниях.

Ещё одним прорывом власти считают возможность проводить на Камчатке высокотехнологичные операции, которые прежде требовали направления пациентов на материк. Это сокращает время ожидания и снижает нагрузку на семьи, которым приходилось решать организационные и финансовые вопросы поездок. Кроме того, такие изменения укрепляют кадровый потенциал региона, поскольку медицинские специалисты получают возможность работать с более современным оборудованием.

Инфраструктура, кадры и приоритеты здравоохранения

Солодов отметил, что ставка делалась одновременно на модернизацию инфраструктуры и привлечение кадров, чтобы новые мощности не оставались формальностью. По его словам, создана база, которая должна работать на рост качества помощи, но для этого важна ежедневная поддержка врачей и развитие сервисов внутри больницы. Власти рассматривают запуск комплекса как начало нового этапа, а не финальную точку реформы.

"Мы сделали ставку на современную инфраструктуру и привлечение кадров. База создана. Теперь наша задача — наполнять её жизнью, помогать врачам, потому что здоровье камчатцев было и остаётся главным приоритетом", — отметил Солодов, подводя итоги года в здравоохранении.

Эта логика предполагает, что дальнейшее внимание будет сосредоточено не только на строительстве, но и на организации процессов — доступности специалистов, маршрутизации пациентов и устойчивой работе диагностики. Подобные задачи особенно важны для региона с большой протяжённостью территорий и сложной логистикой. Поэтому запуск больницы одновременно становится и социальной, и управленческой проверкой на способность обеспечить стабильную работу системы.

Обновление медицины в отдалённых территориях

Масштабное обновление, как отмечается в материале, идёт не только в Петропавловске-Камчатском, но и в отдалённых районах края. Там строятся новые поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, что должно повысить доступность первичной помощи. Для населённых пунктов, где медицинская инфраструктура часто ограничена, такие объекты становятся базовой точкой поддержки и профилактики.

Развитие сети на местах снижает необходимость поездок в крупные центры и позволяет быстрее реагировать на острые случаи. Вместе с вводом нового корпуса краевой больницы это формирует связку между первичным звеном и специализированной помощью. В результате жители получают более цельную систему — от ФАПа и поликлиники до высокотехнологичных операций внутри региона.

