На краю России зажигают костры и ждут звезду: начинается самый загадочный Новый год

В Анадыре стартовали праздничные события, приуроченные к одному из самых значимых и древних праздников Чукотки — местному Новому году. В день Пэгытти в столице округа начала работу резиденция Деда Мороза, а торжества охватят почти все населённые пункты региона. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Чукотского автономного округа.

Открытие резиденции и праздничная программа

Резиденция Деда Мороза открылась в Анадыре на территории Центра активного отдыха "Гора Михаила". Она стала одной из центральных площадок празднования Пэгытти в окружной столице. Власти региона отмечают, что мероприятия, посвящённые чукотскому Новому году, запланированы практически по всей Чукотке.

"Резиденция Деда Мороза открылась в Анадыре на территории Центра активного отдыха "Гора Михаила". Мероприятия, посвященные чукотскому Новому году пройдут практически во всех населенных пунктах округа", — сообщили в правительстве Чукотки.

В программу праздника включены обрядовые танцы у ритуального костра с символическим жертвоприношением, приготовление блюд национальной чукотской кухни и разнообразные игровые мероприятия. Формат празднования сочетает традиционные элементы и современные развлекательные площадки.

Значение Пэгытти для коренных народов

Новый год Пэгытти отмечают коренные малочисленные народы Севера Чукотки в ночь с 21 на 22 декабря. Этот праздник традиционно проводят в семейном кругу, придавая особое значение духовной стороне события. Пэгытти считается временем обновления и подведения итогов уходящего года.

Согласно чукотским поверьям, именно в самую длинную ночь года происходит восхождение ритуальной звезды Пэгытти на небосвод. Речь идёт о звезде Альтаир в созвездии Орла, появление которой символизирует начало нового жизненного цикла.

Обрядовый смысл и народные верования

В момент восхождения звезды представители коренных народов собираются на ритуальные празднества, посвящённые этому астрономическому и духовному событию. Праздник сопровождается традиционными обрядами, танцами и совместной трапезой, что подчёркивает его объединяющий характер.

Существует поверье, что если встретить Пэгытти с добрыми мыслями и искренними пожеланиями, заветная мечта обязательно исполнится в наступающем году. Именно поэтому праздник до сих пор сохраняет особое значение для жителей Чукотки и остаётся важной частью культурного наследия региона.