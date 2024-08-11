"Не определишь только по боли в груди": кардиолог развеяла распространённые мифы про болезни сердца

Кардиолог Фоменко: инфаркт может проявляться через тошноту и усталость

Кардиолог Анна Фоменко развенчала несколько распространённых мифов о сердечных заболеваниях. Она опровергла представление о том, что инфаркт всегда легко идентифицировать по типичным симптомам, таким как сильная боль в груди.

Фоменко уточнила, что инфаркт может проявляться и другими симптомами, включая тошноту и усталость. Также она подвергла сомнению миф о пользе постоянного отдыха для людей с сердечными заболеваниями, подчеркивая важность умеренной физической активности.

Кардиолог также указала, что артериальная гипертония часто остаётся незамеченной до серьёзных осложнений, поэтому не стоит полагаться только на субъективные ощущения повышенного давления.

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