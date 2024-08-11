"Не определишь только по боли в груди": кардиолог развеяла распространённые мифы про болезни сердца

Кардиолог Анна Фоменко развенчала несколько распространённых мифов о сердечных заболеваниях. Она опровергла представление о том, что инфаркт всегда легко идентифицировать по типичным симптомам, таким как сильная боль в груди.
Фоменко уточнила, что инфаркт может проявляться и другими симптомами, включая тошноту и усталость. Также она подвергла сомнению миф о пользе постоянного отдыха для людей с сердечными заболеваниями, подчеркивая важность умеренной физической активности.
Кардиолог также указала, что артериальная гипертония часто остаётся незамеченной до серьёзных осложнений, поэтому не стоит полагаться только на субъективные ощущения повышенного давления.
Фото: commons.wikimedia.org/Alaa Najjar (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
В Белграде около 1 тыс. человек собрались у здания правительства и МИД республики
Воскресная акция является продолжением начавшихся в сербской столице 10 августа протестов, в ходе которых собравшиеся перекрывали соединяющий старую и новую части города мост Газела, часть международной трассы Е75, а также парализовали железнодорожное сообщение в столице, заняв пути на двух городских вокзалах.
В Греции возникли два природных пожара близ Афин
В Греции возникли два природных пожара в области Аттика, близ Афин. Для тушения огня задействованы более 250 пожарных, 12 самолетов и 7 вертолетов. Пожар в районе Варнава угрожает распространением к озеру Марафон, при этом пламя достигает высоты более 25 метров.
Врач Русакова: в магазине лучше выбрать соки без добавок и красителей
Диетолог Дарья Русакова порекомендовала выбирать соки без добавок и красителей, особенно из линейки детского питания, так как они содержат больше витаминов и пищевых волокон. Однако употреблять их следует не чаще двух раз в неделю.
Турэксперт Ансталь: при отказе от all inclusive Турция потеряет многих туристов
Турция вряд ли откажется от системы all inclusive ("все включено"), так как это может привести к значительному снижению числа туристов, особенно из России, где такая система пользуется большой популярностью.