Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:00

Египет без страхов: путешественник проверил самые жуткие легенды

Нападения акул в Египте происходят только на диких пляжах — турист рассказал о личном опыте

Египет у большинства туристов ассоциируется с пирамидой Хеопса, Красным морем и бесконечными отелями "всё включено". Но вместе с этим ходит немало страшилок, которые передаются из уст в уста и создают ощущение, будто поездка туда — сплошной риск. Чтобы проверить, насколько эти слухи правдивы, путешественник в своем телеграм-канале "Тревел Тёма" решил стать "разрушителем мифов" и проверить три самых популярных страшилки о Египте на собственном опыте.

Миф №1. Акулы у берега

Одна из самых живучих легенд гласит, что египетские курорты буквально кишат акулами, и любой заплыв может закончиться трагедией. В новостях действительно мелькают сообщения о нападениях, но если присмотреться к деталям, выясняется, что почти все они происходят на диких пляжах — там, где купаться вообще запрещено.

Это сравнимо с тем, как перейти оживлённую трассу вне перехода и удивляться, что по ней едут машины. На оборудованных пляжах и в туристических зонах ситуация совсем иная: безопасные зоны тщательно ограждены, за состоянием воды следят дайвинг-центры, а спасатели дежурят весь день.

Путешественник рассказал, что лично нырял с аквалангом и несколько раз выходил в открытое море. Всё, что ему довелось увидеть, — это дельфины, морские черепахи и разноцветные стайки рыб. В Египте дайвинг — не просто развлечение, а целая культура, и для тех, кто мечтает познакомиться с подводным миром, здесь есть десятки проверенных школ с опытными инструкторами.

Советы для тех, кто хочет нырнуть

  1. Выбирайте лицензированные дайвинг-центры (у них есть отметка PADI).
  2. Никогда не выходите за буйки без инструктора.
  3. Не кормите морских животных — это не только опасно, но и нарушает баланс экосистемы.
  4. Пользуйтесь солнцезащитным кремом, безопасным для кораллов — обычные средства нередко вредят морской флоре.

Миф №2. На улицах небезопасно

Второй устойчивый страх — будто бы Египет опасен, особенно для туристок. Однако сегодня это представление сильно отстаёт от реальности. За последние годы страна вложила огромные средства в туристическую инфраструктуру и безопасность. В курортных зонах установлены камеры, работают туристическая полиция и специальные патрули, а крупные отели и торговые центры оснащены металлодетекторами.

По наблюдениям путешественника, по вечерам улицы Хургады и Шарм-эль-Шейха полны туристов, среди которых немало девушек, гуляющих без сопровождения. Внимание со стороны местных мужчин действительно есть, но оно чаще выражается в любопытных взглядах или фразах вроде "Welcome, my friend", без навязчивости или грубости.

Для тех, кто хочет чувствовать себя максимально спокойно, достаточно соблюдать несколько простых правил: не принимать приглашений от незнакомцев, не соглашаться на "частные экскурсии" и избегать уединённых районов ночью. Всё остальное — вопрос личного комфорта и здравого смысла.

Что помогает туристам чувствовать себя увереннее

  • держите копию паспорта отдельно от оригинала;
  • используйте официальное такси или приложения типа Careem;
  • не носите на виду крупные суммы денег;
  • заранее уточняйте у гида безопасные маршруты для прогулок.

Миф №3. Всюду обман и "разводы" на деньги

Вот здесь миф имеет под собой почву. Египетская торговая культура держится на умении торговаться, и для многих туристов это становится настоящим испытанием. Почти каждый продавец постарается продать вам товар с максимальной наценкой, а если вы соглашаетесь на первую цену, он просто делает свою работу.

Классическая схема — дать туристу безделушку "за один доллар", а потом выясняется, что продавец имел в виду "одиннадцать". Подобные уловки — часть местного фольклора. Однако при правильном подходе торг становится весёлым процессом: улыбайтесь, предлагайте свою цену и не бойтесь уйти, если не согласны. В большинстве случаев продавец догонит вас с более выгодным предложением.

Для покупки сувениров, масел и специй стоит отправиться в сертифицированные магазины или в крупные торговые центры — там цены фиксированы и указаны на ценниках. В уличных лавках же торг — неотъемлемая часть культуры, где проявляется характер и чувство юмора.

Мифы и правда

Миф

Правда

Акулы рядом с пляжем

В курортных зонах безопасность обеспечена, нападения происходят только на диких пляжах

Египет опасен для туристов

Сейчас страна инвестирует в безопасность, а на курортах работают камеры и полиция

Всех туристов обманывают

Торг — традиция, а не обман. Главное — быть внимательным и не соглашаться на первую цену

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать тур или экскурсию у случайных продавцов.
    → Последствие: завышенная цена, плохое качество услуг.
    → Альтернатива: бронировать у официальных агентств или в отеле.
  • Ошибка: соглашаться на цену без торга.
    → Последствие: переплата в 2-3 раза.
    → Альтернатива: начать с половины предложенной суммы и идти навстречу.
  • Ошибка: купаться на "диких" пляжах ради "приключений".
    → Последствие: реальный риск для жизни.
    → Альтернатива: посещать проверенные пляжи с охраной и ограничениями.

А что если…

…всё же хочется "дикого" Египта без толп туристов? В этом случае стоит отправиться на север, в район Марса-Алам. Здесь меньше суеты, а море по красоте даже превосходит курорты Синая. Главное — выбирать проверенные отели и не пренебрегать инструктажем. Природа щедра, но требует уважения.

Плюсы и минусы отдыха в Египте

Плюсы

Минусы

Круглогодичное море и солнце

Навязчивые продавцы и торг

Богатая история и экскурсии

Возможные недопонимания из-за языка

Разнообразие отелей на любой бюджет

Не всегда стабильный интернет

Прекрасный дайвинг и снорклинг

Иногда навязчивый сервис

Простота визового режима

Требуется внимательность к мелочам

FAQ

— Как выбрать безопасный отель?
Выбирайте гостиницы с рейтингом не ниже 8,0 на Booking или с хорошими отзывами на TripAdvisor. Уточняйте наличие охраны и пляжа с ограждением.

— Что лучше: Хургада или Шарм-эль-Шейх?
Хургада подойдёт для семейного отдыха и новичков, Шарм — для любителей подводного мира и дайвинга.

— Нужно ли оставлять чаевые?
Да, чаевые считаются нормой. Обычно оставляют 1 доллар персоналу отеля и официантам.

— Как избежать обмана на рынке?
Не проявляйте сильного интереса сразу, называйте свою цену уверенно и не соглашайтесь мгновенно — это показывает опыт путешественника.

3 интересных факта о Египте

  1. Египет — одно из немногих мест, где можно увидеть подводные рифы прямо у берега, не отходя далеко от отеля.
  2. В стране более 1200 отелей, и почти каждый из них имеет собственный пляж.
  3. Туристическая полиция здесь подчиняется напрямую министерству туризма — это редкий случай в мире.

Исторический контекст

Развитие массового туризма в Египте началось ещё в 1980-х годах, когда открылся первый международный аэропорт в Шарм-эль-Шейхе. С тех пор поток туристов вырос в десятки раз, а курорты превратились в самостоятельные города. Именно этот рост заставил власти серьёзно заняться безопасностью и инфраструктурой, что сделало Египет одной из самых доступных стран для отдыха на море круглый год.

