Мыс Чирикова
© visitkolyma.ru by Александр Рожков is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:51

40 километров одиночества: тропа, ведущая к самому дикому месту Колымы

Путь к мысу Чирикова в Магаданской области составляет около 40 километров в обе стороны

На северо-восточной окраине страны, в месте, где волны Охотского моря разбиваются о суровые скалы, спрятан один из самых впечатляющих уголков Колымы — мыс Чирикова. Это место словно создано для тех, кто ищет настоящую тишину, простор и чувство первозданной природы.

Путешествие сюда — не просто прогулка. Это испытание, приключение и способ увидеть Магаданскую область с её необузданной стороны.

Откуда всё началось

Название мыс получил в честь мореплавателя Алексея Чирикова - соратника Витуса Беринга. Именно он участвовал в экспедициях, открывших Алеутские острова и исследовавших северо-восточную часть Сибири.

Сегодня Чирикову посвящён не только географический объект, но и память о людях, которые впервые прокладывали маршруты в этих безлюдных землях.

Дорога к маяку: маршрут через северную дикую природу

Чтобы добраться до мыса Чирикова, нужно пройти примерно 20 километров в одну сторону по пешеходной тропе. Это путь по полуострову Старицкого — месту, где лиственницы переплетаются с болотистыми лугами, а тишина прерывается только криком орлана.

Тропа отмечена красными ромбами — следите за ними внимательно. Первым ориентиром станет ручей Холодный, который когда-то снабжал водой базу Тихоокеанского флота. Далее начинаются чередующиеся участки лесов, небольших озёр и каменистых склонов.

По пути можно увидеть лис, соболей и горностаев. Над головами нередко кружат белоплечие орланы, а в воде — белухи и косатки. Если повезёт, они подплывут достаточно близко, чтобы их можно было рассмотреть без бинокля.

Финальная точка маршрута

Маяк на мысе Чирикова — 15-метровая башня, построенная в 1936 году. Он стоит на отвесной скале и до сих пор работает, помогая судам, идущим в порт Магадана.

Отсюда открываются головокружительные виды: на остров Недоразумения (ошибка картографов подарила ему необычное название), на бухту Нагаева и на бескрайние воды Охотского моря. Вечером маяк окутывает золотой свет, а ветер приносит солёный аромат моря и горьковатую свежесть тундры.

Что нужно знать путешественникам

Маршрут требует выносливости. Протяжённость туда и обратно — около 40 км, поэтому отправляйтесь в путь только при хорошей погоде и с полным набором снаряжения.

  1. Обязательно наденьте водонепроницаемую обувь и возьмите сменную одежду.
  2. Возьмите еду, воду и термос — на маршруте нет магазинов или источников питьевой воды.
  3. Не забудьте аптечку, спрей от насекомых и навигатор.

Для тех, кто хочет остаться подольше, можно поставить палатку недалеко от берега. Утром вы увидите, как солнце поднимается из моря, окрашивая воду в бронзовый цвет. Только не забудьте заранее уведомить МЧС и сообщить родным о маршруте. На Колыме безопасность — прежде всего.

Совет от местных гидов

Лучшее время для похода — конец июля и август. В это время на полуострове зреют морошка, брусника и голубика, а воздух наполняется ароматом хвои. Осенью тропа становится особенно красивой — пейзаж переливается золотом и багрянцем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отправиться на мыс без подготовки и подходящей обуви.
    Последствие: промокшие ноги, переохлаждение и риск травмы.
    Альтернатива: треккинговые ботинки и непромокаемые гетры.
  • Ошибка: идти без навигатора и связи.
    Последствие: можно легко сбиться с тропы в тумане.
    Альтернатива: офлайн-карта и спутниковый трекер.
  • Ошибка: ночёвка без уведомления МЧС.
    Последствие: при непогоде поиски займут много времени.
    Альтернатива: зарегистрировать поход заранее через сайт спасательной службы.

А что если вы встретите медведя?

Такая вероятность есть: летом и осенью на Колыме медведи активны. Главное правило — не паниковать и не убегать. Держитесь вместе с группой, шумите, говорите громко. Звери избегают встреч с людьми. Для подстраховки можно взять свисток или сигнальные петарды.

Плюсы и минусы маршрута

Плюсы

Минусы

Уникальные виды и нетронутая природа

Сложность маршрута и длинная дистанция

Возможность увидеть редких животных

Отсутствие связи и инфраструктуры

Возможность поставить палатку у моря

Необходимость регистрации похода

Исторический интерес и маяк 1930-х годов

Непредсказуемая погода

FAQ

Как долго занимает поход?
В среднем — около 8-9 часов в одну сторону. Если идти с остановками и фото, лучше планировать два дня.

Нужен ли пропуск?
Нет, маршрут открыт для всех, но рекомендуется уведомить МЧС.

Можно ли поехать на машине или велосипеде?
Нет. Это исключительно пеший маршрут — дороги нет, только тропа.

Есть ли на тропе медведи?
Да, но встречаются редко. Обычно они избегают людей.

Когда лучше идти?
С конца июля по начало сентября, когда тропы сухие и дневная температура комфортна.

Мифы и правда

Миф: добраться до мыса можно только с гидом.
Правда: опытные туристы проходят маршрут самостоятельно, но начинающим действительно лучше идти с проводником.

Миф: маяк давно не работает.
Правда: его огонь виден до сих пор, особенно в тёмное время суток.

Миф: это короткий маршрут для прогулки.
Правда: путь сложный и требует физической подготовки.

Исторический контекст

Маяк на мысе Чирикова был построен в довоенные годы, когда морская навигация на Охотском побережье активно развивалась. Он стал частью системы маяков, обеспечивающих безопасность судов в суровых водах северной части Тихого океана. Даже во время Второй мировой войны маяк продолжал работать, помогая флоту и торговым судам.

Три интересных факта

  1. На острове Недоразумения, видимом с мыса, долгое время никто не жил — его случайно нанесли на карту дважды.
  2. Старицкий полуостров — одно из немногих мест Колымы, где можно увидеть дикие орхидеи.
  3. С вершины скалы у маяка виден свет Магадана, хотя город находится в десятках километров.

