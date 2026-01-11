Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Фонендоскоп и медицинская карта на столе
Фонендоскоп и медицинская карта на столе
© pixabay.com by orzalaga is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:42

Неизвестная болезнь накрыла Кубу: больницы переполнены, общество не верит цифрам

Власти Кубы зафиксировали 52 смерти при вспышке заболевания — Минздрав Кубы

Куба сталкивается с тяжёлой эпидемиологической ситуацией, которая вызывает тревогу как внутри страны, так и за её пределами. Заболевание с неустановленной природой быстро распространяется по острову, перегружая больницы и усиливая недоверие общества к официальной статистике. Об этом сообщает издание MoneyTimes со ссылкой на публикацию The Sun.

Таинственный вирус и симптомы

По данным источника, болезнь сопровождается высокой температурой, кожными высыпаниями, шелушением, опуханием суставов, а также рвотой и диареей. Совокупность симптомов затрудняет постановку диагноза: специалисты указывают на сходство сразу с несколькими инфекциями — денге, чикунгуньей и респираторными вирусами, включая грипп H1N и Covid-19.

Ряд экспертов считает, что речь может идти о более агрессивном штамме, однако официального подтверждения этой версии нет. Наиболее тяжёлая обстановка, по сообщениям, складывается в провинциях Камагуэй и Ольгин, где фиксируются признаки перегрузки кладбищ.

Официальные данные и сомнения общества

По состоянию на середину декабря власти Кубы сообщали о 52 погибших, большинство из которых — дети. При этом местные жители и медицинские работники убеждены, что реальные масштабы эпидемии значительно шире. В отдельных районах, включая Матансас, отмечается рост смертности, который официально не связывают с вирусом.

Министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Портал Миранда отверг утверждения о необычности происходящего.

"Они не новы, не редки и не неизвестны", — заявил министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Портал Миранда.

Однако кубинские эксперты считают, что текущая ситуация выходит за рамки типичных сезонных вспышек.

Системные проблемы здравоохранения

Распространение инфекции происходит на фоне глубоких инфраструктурных трудностей. Хронические перебои с электроснабжением, дефицит медикаментов и продовольствия, проблемы с водоснабжением и санитарией, а также нехватка диагностических средств создают благоприятные условия для роста заболеваемости. В таких условиях, подчёркивает издание, эффективная борьба с эпидемией существенно осложнена.

Международная реакция

Ситуация привлекла внимание зарубежных государств и правозащитных организаций. Директор НПО Democratic Spaces Майкл Лима указал, что эпидемия на Кубе не является изолированной проблемой и требует прозрачной реакции властей. В ответ на риски Канада объявила о необходимости медицинских скринингов и карантинных мер для возвращающихся с острова граждан, а Испания рекомендовала воздержаться от поездок.

