Пещера Деветаки (Деветашка). Болгария
Пещера Деветаки (Деветашка). Болгария
© https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Eclipsa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:34

Тайны подземелий: что можно узнать из историй о забытых артефактах

Ученые обнаружили артефакты в тоннелях под Татарским проливом, указывающие на исторические связи

В разных частях света — и Россия не исключение — периодически находят загадочные объекты, происхождение которых ставит учёных в тупик. Одна из таких историй связана со строительством тоннеля под Татарским проливом в начале 90-х годов. Ещё в 1950-х проект был утверждён закрытым постановлением Совета Министров СССР: планировалось соединить железной дорогой материк и остров Сахалин.

Тайны, скрытые под землей

Изыскатели обнаружили под землёй обширные пустоты — это и стало толчком к началу работ. Но едва строительство стартовало, как рабочие стали находить необычные механизмы и даже останки существ, не похожих ни на одно известное науке. Все эти объекты немедленно изымались сотрудниками спецслужб.

"Территория была быстро взята под усиленную охрану, а информация — засекречена", — вспоминают участники тех событий.

Подобные случаи — не редкость. В архивах Урала хранятся документы, описывающие похожие находки, причём некоторые относятся ещё к XVIII веку. Например, в 1748 году рабочие Невьянского завода случайно раскопали подземный ход, уходящий на север вдоль Уральских гор. Однако когда на место прибыла группа во главе с инженером Рудольфом Шехтером, вход найти не удалось.

Что нашли строители в советских тоннелях

Свидетели с Дальнего Востока рассказывали, что стены тоннелей покрывали странные символы, напоминающие древние руны. Одна из версий гласит, что это следы высокоразвитой цивилизации, оставившей после себя технологические артефакты.

"Изображения были повсюду — геометрические фигуры, знаки, отдалённо похожие на письменность", — делится один из исследователей.

До сих пор нет точного ответа, что же именно было обнаружено в тех тоннелях. Официально признаётся только наличие естественных пещер, хотя многие уверены: под землёй скрываются рукотворные сооружения, созданные тысячи лет назад. В последнее время археологи вновь активизировали работы в районе Татарского пролива — возможно, скоро нас ждут новые открытия.

Читайте также

Археологи подтвердили использование финикийцами ароматических масел в торговле и ритуалах сегодня в 19:07

Ароматная память: как финикийцы оставили след в сердцах потомков

Узнайте, как исследование финикийских сосудов открывает новые горизонты в понимании древних ароматов и их роли в культурной идентичности.

Читать полностью » Профессор Голдберг: гуманоидные роботы не заменят людей в физическом труде ближайшие 10 лет сегодня в 12:21

Роботы-гуманоиды против синих воротничков: почему заменители человека — это миф, а не реальность

Профессор Кен Голдберг развенчивает миф о скором приходе гуманоидных роботов: парадокс Моравека, нехватка данных и 5-10 лет отставания. Почему строители и повара в безопасности, а ИИ пока не заменит физический труд.

Читать полностью » Ученые раскрыли секрет пауков Psechrus clavis: светлячки в паутине как приманка для охоты сегодня в 11:21

Живой фонарь в паутине: зачем пауки из Восточной Азии коллекционируют светлячков — невероятное открытие

Ученые обнаружили, что пауки Psechrus clavis используют светлячков как "живые фонари", привлекая добычу. Это уникальная охотничья стратегия, раскрывающая сложные взаимодействия хищников и жертв.

Читать полностью » Кости возрастом 70 млн лет: учёные описали 3,5-метрового родственника крокодилов сегодня в 10:21

Свирепый охотник мелового периода: что скрывает прекрасно сохранившийся скелет из Аргентины

Учёные открыли новый вид хищного крокодиломорфа — 3,5-метрового Kostensuchus atrox. Его останки возрастом 70 млн лет, найденные в Аргентине, раскрыли роль древних рептилий как доминантов экосистемы Патагонии.

Читать полностью » Как изменение океанских температур повлияло на заселение островов Тихого океана сегодня в 9:54

Море зовёт, засуха гонит: раскрыты причины великого переселения вековой давности

Исследование Университета Саутгемптона обнаружило: 1000 лет назад засуха в Западной Полинезии и дожди на востоке заставили людей мигрировать через Тихий океан. Учёные связывают это с изменениями температур океанских вод.

Читать полностью » Травмы спинного мозга больше не приговор: учёные впервые соединили повреждённые нейроны с помощью биопечати сегодня в 8:54

Учёные нашли способ перепрограммировать спинной мозг: секрет кроется в трёх революционных технологиях

Учёные из Университета Миннесоты объединили 3D-печать каркасов, стволовые клетки и направленный рост нейронов, создав метод восстановления спинного мозга. Эксперименты на крысах доказали: новая технология возвращает подвижность после травм, открывая путь к клиническим испытаниям.

Читать полностью » Китай запустил крупнейшую нейтринную обсерваторию JUNO: детали проекта за $300 млн сегодня в 7:54

Призрачные частицы на службе науки: как Китай пытается разгадать главную загадку Вселенной

Китай запустил крупнейшую в мире нейтринную обсерваторию JUNO. 20 000 тонн жидкости, глубина 700 м и 700 учёных из 17 стран помогут раскрыть секреты Вселенной через «призрачные частицы».

Читать полностью » Калифорнийские учёные разработали оптический генератор изображений — альтернатива Stable Diffusion сегодня в 6:54

Учёные против прожорливого ИИ: как свет заменит процессоры и спасёт экологию — революционный прорыв

Учёные создали оптический генератор изображений, использующий свет вместо процессоров. Новая технология снижает энергозатраты на порядки, сохраняя качество Stable Diffusion, и открывает путь к «зелёному» ИИ для VR и смартфонов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт Delta перечислил четыре симптома неисправного аккумулятора осенью
Спорт и фитнес

FCDBC: как любительская команда Зеленограда за три года стала чемпионом города
Спорт и фитнес

Как эффективно сжигать жир на животе с помощью тренировки на беговой дорожке
Красота и здоровье

Газлайтинг приводит к потере идентичности и контролю в отношениях — данные Klein
Спорт и фитнес

Учёные: 10 минут интервальной ходьбы в день продлевают жизнь
Дом

Организация ванной комнаты: методы хранения и расхламления по советам Марии Викуловой
Садоводство

Насекомые-помощники на даче: как создать рай для божьих коровок, златоглазок и жужелиц
Наука и технологии

Археологи обнаружили новые черепа в Уэй Цомпантли: детали находки в Мехико
