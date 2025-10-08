Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Астронавт и эффект обзора
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:25

Космос ответил ударом: почему китайские астронавты слышали стук в вакууме

Тайконавт Ян Ливэй сообщил, что во время полёта "Шэньчжоу-5" слышал стук

В безмолвии космоса, где звук не имеет права на существование, произошёл один из самых загадочных эпизодов в истории китайской космонавтики. В 2003 году астронавт Ян Ливэй, первый человек Китая в космосе, сообщил, что во время полёта миссии "Шэньчжоу-5" слышал странный стук, доносившийся извне его корабля. С тех пор прошло более двух десятилетий, но природа этого звука так и не получила однозначного объяснения.

Первый полёт и первый "стук"

Запуск корабля "Шэньчжоу-5" стал для Китая историческим моментом — страна вошла в клуб держав, самостоятельно отправивших человека на орбиту. Ян Ливэй провёл в космосе около 21 часа, и всё шло идеально, пока не раздался настойчивый звук, похожий на удары молотком по металлу.

"Если происходит стук, это может быть физический объект, ударяющийся о космический корабль с астронавтом", — пояснил профессор Национального университета Сингапура Го Чер Хианг.

По воспоминаниям астронавта, звук напоминал "тук-тук", словно кто-то стучал снаружи корпуса. Источник определить не удалось — ни визуально, ни по приборам.

Когда стук повторился

Спустя два года, в 2005-м, экипаж миссии "Шэньчжоу-6" сообщил о схожем явлении. А затем аналогичный звук зафиксировали и участники полёта "Шэньчжоу-7" в 2008 году. Случай стал темой обсуждений не только среди инженеров, но и в научных кругах, ведь все три инцидента произошли на разных орбитах и с разными экипажами.

Многие специалисты предположили, что речь идёт о редком сочетании физических факторов, связанных с температурой и механическими деформациями обшивки корабля. Однако ни одно исследование не подтвердило эти догадки экспериментально.

Что могло вызвать звук

Учёные и инженеры предложили три основные гипотезы.

  1. Космический мусор. Самая очевидная версия — столкновение корабля с микрометеоритами или фрагментами мусора. Даже крошечная частица на орбитальной скорости способна издать отчётливый удар.

  2. Температурные деформации. Резкие перепады температуры между освещённой и теневой сторонами орбиты могли вызывать расширение или сжатие металлических панелей. Иногда подобные процессы сопровождаются щелчками и вибрацией.

  3. Выход воздуха из систем корабля. При изменении давления могли происходить микропротечки, создающие внутренние вибрации, воспринимаемые ухом как стук.

Все три гипотезы имеют под собой научные основания, но до сих пор ни одна не получила подтверждения в ходе полётов или последующих проверок.

Сравнение версий

Версия Суть явления Вероятность по оценкам инженеров Проверка
Космический мусор Удар фрагмента о корпус корабля Средняя Не выявлено следов повреждения
Температурное расширение Щелчки при нагреве и охлаждении обшивки Высокая Частично подтверждено на моделях
Утечка воздуха Вибрация от микропротечки Низкая Следы не обнаружены

Как проверяли корабль

После возвращения на Землю инженеры тщательно осмотрели корпус "Шэньчжоу-5". Ни трещин, ни следов ударов найдено не было. Анализ микродеформаций металла также не выявил источника. В последующих миссиях инженеры усилили контроль давления и температуры — но звук всё равно повторился.

Это заставило многих задуматься, не связан ли феномен с внутренними акустическими резонансами корабля или с электромагнитными помехами. Однако эксперименты на Земле воспроизвести "тот самый стук" так и не смогли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Недооценка микродеформаций корпуса при проектировании.

  • Последствие: Появление неожиданных звуков, создающих стрессовую нагрузку для экипажа.

  • Альтернатива: Использование новых сплавов с низким коэффициентом теплового расширения, применяемых сегодня в современных капсулах "Шэньчжоу-17" и "Орёл".

А что если…

А что если этот звук действительно исходил не от физических процессов? Среди любителей космоса нередко всплывают версии о "неизвестных сигналах" или "внешнем воздействии". Однако профессионалы относятся к этому сдержанно: пока нет ни одного зарегистрированного факта, подтверждающего инопланетное происхождение звука.

Тем не менее, феномен заставил инженеров уделять больше внимания психологической устойчивости астронавтов. Непредсказуемые звуки в замкнутом пространстве могут усиливать чувство тревоги и вызывать иллюзии восприятия.

Плюсы и минусы гипотез

Подход Плюсы Минусы
Космический мусор Простое объяснение, логичное в условиях орбиты Не найдено физических следов
Тепловое расширение Реалистично, подтверждено наземными тестами Не объясняет регулярность звука
Утечка воздуха Возможна при изменении давления Не подтверждается данными датчиков

Интересные факты

  1. Ян Ливэй стал третьим человеком в истории, который услышал "внешний" звук в космосе. Подобные случаи отмечались у американских астронавтов "Аполлон-10" и экипажа МКС в 2015 году.

  2. После миссии 2003 года китайские инженеры внесли более 150 конструктивных изменений в систему звукоизоляции кораблей серии "Шэньчжоу".

  3. Несмотря на стресс, Ливэй сохранил самообладание и завершил полёт с идеальными показателями здоровья.

Мифы и правда

Миф 1. Звук был доказательством существования инопланетян.
Правда. Ни одна миссия, включая последующие, не обнаружила следов внешнего воздействия.

Миф 2. Шум слышали через радиосвязь.
Правда. Звук исходил из корпуса корабля и воспринимался напрямую ухом астронавта.

Миф 3. После инцидента полёты приостановили.
Правда. Программа "Шэньчжоу" продолжилась без перерывов, и Китай стал третьей страной, проводящей регулярные пилотируемые миссии.

Исторический контекст

  • 2003 год — "Шэньчжоу-5": первый пилотируемый полёт Китая, 21 час на орбите, первый зафиксированный стук.

  • 2005 год — "Шэньчжоу-6": двухместная миссия, подтверждение повторения звука.

  • 2008 год — "Шэньчжоу-7": первый китайский выход в открытый космос, вновь зафиксированы непонятные звуки.

С тех пор китайская программа шагнула далеко вперёд: сегодня космонавты проводят месяцы на орбитальной станции "Тяньгун", но загадка "космического тук-тука" остаётся неразгаданной.

FAQ

Что именно слышал Ян Ливэй?
Он описал звук как "удары деревянным молотком по металлическому корпусу".

Можно ли услышать звук в космосе?
Нет, звуковые волны не распространяются в вакууме. Однако вибрации по металлу могут передаваться внутрь корабля.

Почему звук повторился в других миссиях?
Вероятно, причина кроется в общих конструктивных особенностях кораблей серии "Шэньчжоу".

Проводились ли исследования после миссий?
Да, но ни механических, ни акустических причин выявить не удалось.

Может ли подобное произойти снова?
Теоретически — да, хотя современные материалы и сенсоры значительно снизили вероятность подобных эффектов.

Что осталось непонятным

Даже спустя годы инженеры не нашли убедительных доказательств ни одной из версий. В архивах Китайского агентства пилотируемых полётов сохранились записи переговоров Ливэя, где слышны эти удары — короткие, ритмичные, непредсказуемые. Возможно, когда-нибудь технологии позволят расшифровать природу этого звука.

Но пока "тук-тук" остаётся одним из самых поэтичных напоминаний о том, как мало мы ещё знаем о космосе и о том, что нас окружает даже в тишине вакуума.

