Горячий газовый мост
Горячий газовый мост
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:08

Невидимый гигант: объект колоссальной мощности, который нельзя увидеть

Астрономы обнаружили невидимый объект, который бросает вызов существующим классификациям

Учёные столкнулись с необъяснимым космическим явлением, которое может полностью изменить наши представления о космосе. Речь идёт об объекте Punctum — невероятно мощном и загадочном источнике излучения, который пока не удалось отнести ни к одному известному классу астрофизических тел.

Что такое Punctum?

Объект был обнаружен в соседней галактике NGC 4945, расположенной всего в 11 миллионах световых лет от нас. Несмотря на относительную близость, Punctum виден только в миллиметровом радиодиапазоне — ни оптические, ни рентгеновские телескопы его не фиксируют. Это одна из главных загадок, связанных с ним.

Руководитель исследования, Елена Шабловинская из Института астрофизических исследований Университета Диего Порталеса (Чили), рассказала, что за пределами области сверхмассивных черных дыр Punctum действительно мощен.

Невероятная мощность

Punctum излучает колоссальное количество энергии. Вот несколько сравнений:

  • в 10 000-100 000 раз ярче типичных магнетаров;
  • примерно в 100 раз ярче микроквазаров;
  • в 10-100 раз ярче почти всех известных сверхновых.

Среди звёздных источников в нашей галактике его превосходит только Крабовидная туманность.

Магнитное поле и природа излучения

Учёные установили, что Punctum обладает высокоструктурированным магнитным полем. Это наводит на мысль, что мы наблюдаем синхротронное излучение — процесс, при котором заряженные частицы движутся по спирали вдоль силовых линий поля и генерируют радиоволны.

Однако ни одна из существующих гипотез пока не может полностью объяснить природу объекта:

  • магнетары — слишком слабы в миллиметровом диапазоне;
  • остатки сверхновых (как Крабовидная туманность) — слишком велики по размеру.

На данный момент Punctum действительно стоит особняком — он не вписывается ни в одну из известных категорий.

Учёные планируют продолжить наблюдения с помощью телескопа ALMA, а также задействовать космический телескоп James Webb (JWST). Его высокое разрешение и способность работать в инфракрасном диапазоне могут помочь раскрыть тайну Punctum.

Пока же астрономы признаются: они столкнулись с загадкой, которая ставит в тупик всю современную науку.

