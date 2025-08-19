Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:37

Космос преподнёс сюрприз: в далёкой галактике вспыхнул неизвестный феномен

Астрофизик Шабловинская: объект Punctum не похож ни на один известный космический феномен

Астрономы сделали открытие, которое может перевернуть наше понимание космоса. С помощью радиотелескопа ALMA, установленного в пустыне Атакама в Чили, в галактике NGC 4945 был обнаружен объект, получивший название Punctum — в переводе с латыни "точка".

Яркость, сравнимая с чудом

Этот объект выделяется невероятной мощностью: он сияет в 10-100 раз ярче большинства известных сверхновых. Но его особенности этим не ограничиваются. Ученые отмечают чрезвычайно сложное магнитное поле и поистине колоссальный поток энергии.

Загадка без ответа

Несмотря на усилия исследователей, разгадать природу Punctum пока не удается. Научного консенсуса нет, и астрономы осторожно делятся гипотезами.

"Punctum не похож ни на один из наблюдавшихся до сих пор объектов и не может быть с уверенностью отнесен ни к одной категории", — заявила астрофизик Елена Шабловинская.

Возможные версии

Среди предположений звучат идеи, что это может быть:

  • необычный магнетар, оказавшийся в экстремальной среде;
  • остаток сверхновой, взаимодействующий с плотной материей;
  • первый представитель нового класса астрофизических объектов, до сих пор не встречавшихся.

Почему это важно

ALMA сыграл ключевую роль в открытии, ведь без его чувствительности и точности Punctum мог бы остаться незамеченным. Если гипотеза о новом типе объекта подтвердится, это станет переломным моментом для астрономии и откроет новые горизонты в изучении Вселенной.

