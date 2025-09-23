Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подростковая тревожность
Подростковая тревожность
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:06

Мысли превращаются в тиски для разума: тревожность и бессонница требуют срочной помощи врача

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев назвал тревожность и бессонницу первыми признаками психических расстройств

Психические расстройства не всегда проявляются явно. Нередко они маскируются под привычные состояния: тревожность, бессонницу или навязчивые мысли. Но именно эти признаки должны насторожить и стать поводом обратиться к врачу. Своевременное внимание к себе или близким помогает предупредить серьёзные проблемы.

Первые тревожные сигналы

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев отмечает, что игнорировать ранние проявления опасно.

"Возникновение тревожности, бессонницы и навязчивых мыслей — веские основания для посещения врача", — подчеркнул психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Без квалифицированной помощи тревожность может усиливаться, перерастая в более тяжёлые психические расстройства.

Взаимосвязь тела и разума

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина напоминает: физическое и психическое здоровье тесно связаны.

"Нарушение сна, навязчивые мысли и повышенная тревожность могут привести к развитию хронических заболеваний", — отметила Татьяна Соломатина.

К ним относятся мигрени, боли в шее и проблемы ЖКТ. В то же время улучшение психического состояния возможно при изменении образа жизни: нормализации режима, физической активности и качественном сне.

Сравнение: психическое и физическое здоровье

Фактор Последствия для психики Последствия для тела
Недостаток сна Повышенная тревожность, снижение концентрации Хроническая усталость, мигрень
Навязчивые мысли Развитие неврозов Повышенное давление
Стресс Депрессия Нарушения ЖКТ, боли в мышцах
Позитивное настроение Устойчивость к стрессу Снижение риска заболеваний

Волонтёрство как терапия

По словам Татьяны Соломатиной, помощь другим людям положительно влияет на психику. Чувство принадлежности к чему-то важному снижает тревожность, повышает самооценку и помогает отвлечься от негативных мыслей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать тревожные симптомы.
    Последствие: развитие серьёзных психических нарушений.
    Альтернатива: раннее обращение к врачу.

  • Ошибка: полагаться только на таблетки.
    Последствие: временное облегчение без решения причины.
    Альтернатива: комплексный подход — психотерапия, режим дня, физическая активность.

  • Ошибка: избегать общения и замыкаться в себе.
    Последствие: усугубление депрессивного состояния.
    Альтернатива: участие в волонтёрских или социальных проектах.

А что если симптомы игнорировать

Если тревожность и бессонница остаются без внимания, они приводят к разрушению социальных связей, снижению работоспособности и серьёзным хроническим болезням.

Плюсы и минусы изменения образа жизни

Плюсы Минусы
Снижение уровня тревожности Требует самодисциплины
Улучшение сна и настроения Не всегда быстрый результат
Повышение иммунитета Нужно время на выработку привычек

FAQ

Когда нужно обращаться к врачу?
При бессоннице, тревожности и навязчивых мыслях, которые мешают жить.

Помогает ли спорт при психических проблемах?
Да, физическая активность снижает уровень стресса и улучшает настроение.

Может ли волонтёрство лечить?
Оно не заменяет медицину, но помогает справляться с тревожностью и повышает уверенность.

Мифы и правда

  • Миф: психические болезни — это слабость характера.
    Правда: это реальные заболевания, требующие помощи специалистов.

  • Миф: лекарства решают все проблемы.
    Правда: без изменения образа жизни и терапии улучшение будет временным.

  • Миф: психотерапия нужна только при тяжёлых диагнозах.
    Правда: она полезна на ранних этапах для профилактики.

Исторический контекст

  • В XIX веке психические болезни считались "пороками души".

  • В XX веке появилось направление психотерапии и первые эффективные препараты.

  • Сегодня акцент делается на профилактику, раннюю диагностику и интеграцию психического здоровья в общую систему медицины.

Три интересных факта

  1. Всемирная организация здравоохранения считает тревожные расстройства самыми распространёнными психическими проблемами в мире.

  2. У людей, которые регулярно занимаются спортом, риск депрессии ниже на 25 %.

  3. Волонтёрство признано одним из факторов продления активной жизни у пожилых людей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Терапевт Руслан Мухаметкулов: антибиотики не помогают при ОРВИ и ослабляют иммунитет сегодня в 14:19

Температура 37 — не повод для таблеток: врачи раскрыли главные ошибки при простуде

Антибиотики, капли от насморка и «героизм» на работе. Врач рассказал, какие ошибки чаще всего совершают при первых симптомах ОРВИ.

Читать полностью » Специалисты Роспотребнадзора уточнили, что картофель восполняет силы за счёт углеводов и витаминов сегодня в 9:38

Жарка крадёт здоровье у картошки: какие способы приготовления сохраняют витамины и лёгкость

Картофель называют "вторым хлебом". Разбираем, чем он полезен, как выбрать качественные клубни и какие ошибки стоит избегать при его употреблении.

Читать полностью » Эндокринолог Оксана Михалева: шоколад, фастфуд и жирное мясо ухудшают качество сна сегодня в 9:10

Хочешь спать крепко? Эти блюда на ужин лишают сна даже самых здоровых

Некоторые продукты на ужин мешают уснуть и могут вызвать бессонницу. Врач рассказала, что исключить из рациона, чтобы спать крепко.

Читать полностью » Психолог Наталья Данилова объяснила, что привычка искать подвох усиливает тревожность и стресс сегодня в 8:40

Внутренний сыщик не даёт покоя: почему привычка ждать худшего разрушает жизнь

Почему привычка видеть подвох усложняет жизнь и как научиться отличать факты от догадок? Советы эксперта и практические приемы для спокойствия.

Читать полностью » Репродуктолог Гюнай Салаева: эффективность ЭКО зависит от возраста женщины и состояния эндометрия сегодня в 8:31

ЭКО под прицелом: правда о процедуре, которая рождает больше страхов, чем рисков

ЭКО окружено десятками мифов — от «детей из пробирки» до страхов раннего климакса. Врач-репродуктолог объяснила, чему действительно стоит верить.

Читать полностью » Врач Бадма Башанкаев назвал профилактику и вакцинацию главными методами защиты от гриппа сегодня в 7:40

Мыло и шприц спасают чаще витаминов: что реально работает против ОРВИ осенью

Как защитить себя от гриппа и ОРВИ в сезон простуд? Врач рассказывает о главных методах профилактики, вакцинации и укреплении иммунитета.

Читать полностью » Пациент в США очнулся перед операцией по изъятию органов благодаря внимательности врача сегодня в 7:26

Медики приняли его за безнадёжного, но один жест разрушил их план

Молодой врач в США предотвратил трагедию: его пациент в коме едва не стал донором органов, хотя продолжал подавать признаки жизни.

Читать полностью » Врач-онколог Басир Бамматов предупредил, что курение и солёная пища повышают риск рака желудка сегодня в 6:40

Солёная любовь убивает желудок медленно: как привычки повышают риск онкологии пищеварения

Рак желудка связан не только с наследственностью. Узнайте, какие привычки и продукты повышают риск и кто входит в группу особого внимания.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Минимальная цена осеннего тура с перелётом и всё включено стартует от 45 тыс. ₽ на человека
Туризм

Ак-Кая хранит следы скифов, войск Суворова и редких животных Красной книги
Садоводство

Эксперты предупреждают: превышение дозы соли приводит к засолению почвы и гибели растений
Туризм

Посольство РФ рекомендовало туристам отложить поездки в южные регионы Китая из-за супертайфуна Рагаса
Туризм

В Париже после реставрации открылись башни Нотр-Дама для туристов
Дом

Специалисты объяснили, чем отличаются настольные и подвесные мыльницы
Еда

Быстрый медовик с сметанным кремом готовится за 30 минут
Еда

Мясной салат с отварной свининой: методика приготовления от специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet