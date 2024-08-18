Как быстро вернуть себя в форму: способы снять мышечную боль после тренировки

После интенсивной тренировки многие сталкиваются с мышечной болью. Но почему это происходит? И как облегчить состояние? Давайте разберемся!
Мышечная боль после тренировки, известная как крепатура, возникает из-за микротравм мышечных волокон.
Как с ней справиться
1. Разминка
Не забывайте о разминке перед тренировкой. Это поможет подготовить мышцы к нагрузке и снизит риск травм.
2. Гидратация
Пейте достаточно воды до и после тренировки. Это способствует восстановлению мышц.
3. Лёгкая активность
Прогулка или лёгкие растяжки могут помочь улучшить кровообращение и ускорить восстановление.
Фото: commons.wikimedia.org/localfitness(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
На Украине разрешат продавать каннабис без возрастных ограничений
На Украине разрешат продажу лекарств на основе медицинского каннабиса без возрастных ограничений, сообщила депутат Верховной Рады Ольга Стефанишина.
На Украине отстранили генерального директора оздоровительной детской больницы
Генерального директора Киевской детской больницы "Охматдет" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Специалисты выяснили цену помолвочного кольца Ольги Бузовой
Эксперт в подробностях рассказал о ценности помолвочного кольца звезды "Дома-2" Ольги Бузовой.
Бойфренд-испанец научил Ани Лорак жаркому танцу
Певица Ани Лорак поделилась в "Инстаграме"* зажигательным уроком танца от своего итальянского возлюбленного Исааком Виджраку.