Как быстро вернуть себя в форму: способы снять мышечную боль после тренировки

Как снять боль в мышцах после тренировки

После интенсивной тренировки многие сталкиваются с мышечной болью. Но почему это происходит? И как облегчить состояние? Давайте разберемся!

Мышечная боль после тренировки, известная как крепатура, возникает из-за микротравм мышечных волокон.

Как с ней справиться

1. Разминка

Не забывайте о разминке перед тренировкой. Это поможет подготовить мышцы к нагрузке и снизит риск травм.

2. Гидратация

Пейте достаточно воды до и после тренировки. Это способствует восстановлению мышц.

3. Лёгкая активность

Прогулка или лёгкие растяжки могут помочь улучшить кровообращение и ускорить восстановление.

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