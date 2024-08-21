Это самая мощная программа тренировки для дома: подходит и женщинам и мужчинам

Тренировка с собственным весом — это доступный и эффективный способ укрепления мышц, улучшения выносливости и повышения общего тонуса.

Она не требует специального оборудования и может быть выполнена в любое время и в любом месте.

Приседания - 3 подхода по 15-20 повторений. Держите спину прямой и следите, чтобы колени не выходили за пальцы ног.

Отжимания - 3 подхода по 10-15 повторений. Если слишком сложно, можно выполнять отжимания с коленей.

Выпады - 3 подхода по 12-15 повторений на каждую ногу. Держите корпус прямо и опускайтесь до угла в 90 градусов в коленях.

Планка - 3 подхода по 30-60 секунд. Тело должно быть в прямой линии от головы до пяток.

Скручивания на пресс - 3 подхода по 15-20 повторений. Ложитесь на спину, согните ноги в коленях и поднимайте верхнюю часть тела к коленям.