Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 90,6944
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.08.2024 : 100,204
Программа тренировки с собственным весом для дома
  1. Главная
  2. Спорт

Это самая мощная программа тренировки для дома: подходит и женщинам и мужчинам

Программа тренировки с собственным весом для дома

Тренировка с собственным весом — это доступный и эффективный способ укрепления мышц, улучшения выносливости и повышения общего тонуса.

Она не требует специального оборудования и может быть выполнена в любое время и в любом месте.

Разминка (5-10 минут)

  1. Прыжки на месте — 2 минуты;
  2. Махи ногами — 1 минута на каждую ногу;
  3. Круговые вращения руками — 1 минута.

Основная часть (30-40 минут)

  1. Приседания - 3 подхода по 15-20 повторений. Держите спину прямой и следите, чтобы колени не выходили за пальцы ног.

  2. Отжимания - 3 подхода по 10-15 повторений. Если слишком сложно, можно выполнять отжимания с коленей.

  3. Выпады - 3 подхода по 12-15 повторений на каждую ногу. Держите корпус прямо и опускайтесь до угла в 90 градусов в коленях.

  4. Планка - 3 подхода по 30-60 секунд. Тело должно быть в прямой линии от головы до пяток.

  5. Скручивания на пресс - 3 подхода по 15-20 повторений. Ложитесь на спину, согните ноги в коленях и поднимайте верхнюю часть тела к коленям.

  6. Подтягивания на турнике (если есть возможность) — 3 подхода по 5-10 повторений. Используйте широкий хват для большего акцента на спину.

Фото: flickr.com/Tyler Read(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Переговорщики Израиля раскритиковали позицию Нетаньяху по Газе

Переговорщики Израиля раскритиковали позицию Нетаньяху по Газе

Израильские официальные лица, участвующие в переговорах с ХАМАС по ситуации в анклаве Газы, выразили обеспокоенность из-за заявлений премьера Биньямина Нетаньяху. По их мнению, его высказывания о Филадельфийском коридоре и "Нецарим" могут саботировать переговорный процесс.

Читать полностью
Советник Трампа Хьюз заявил об обсуждении контроля вооружений с РФ

Советник Трампа Хьюз заявил об обсуждении контроля вооружений с РФ

Советник Дональда Трампа Брайан Хьюз сообщил, что политик может обсудить с Москвой контроль над вооружениями, если он победит. Условиями контактов также станут усиление позиций Америки и создание новой противоракетной обороны.

Читать полностью

Общество

Юлия Барановская опубликовала фото с тремя детьми:

Юлия Барановская опубликовала фото с тремя детьми: "Старший сын — копия папаша"

Телеведущая Юлия Барановская поделилась милым семейным контентом.

Читать полностью
Техноблогер Петухов: цены на iPhone 16 в России ожидаются на уровне прошлого года

Техноблогер Петухов: цены на iPhone 16 в России ожидаются на уровне прошлого года

Техноблогер Wylsacom Валентин Петухов поделился своими ожиданиями о выходе iPhone 16 в России. Ожидается, что презентация новинок от Apple состоится 10 сентября, и уже 20 сентября устройства могут появиться на российском рынке благодаря параллельному импорту и серому рынку.

Читать полностью

Новости