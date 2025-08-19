Миф о "перекачанных ногах": тренер объяснила, где ошибка
Фитнес-тренер Ольга Яблокова в интервью "Спорт-Экспресс" развеяла один из главных страхов женщин в зале — избыточная прокачка квадрицепсов. По её словам, проблема чаще всего кроется не в нагрузках как таковых, а в неправильной технике выполнения упражнений.
Где возникает ошибка
Квадрицепсы у женщин анатомически более выражены, чем другие мышцы ног. Поэтому при неверной технике они начинают работать сильнее и развиваются быстрее.
"Чтобы правильно накачать ноги и сместить нагрузку с квадрицепсов, нужно правильно расставить акценты даже в базовых упражнениях", — отметила тренер.
Советы по технике
Выпады: не ставить заднюю ногу слишком далеко назад — достаточно небольшой шаг, стопа на носке. Вес тела должен приходиться на переднюю ногу, а не распределяться по центру.
Распределение нагрузки: важно сознательно переносить акцент на рабочую ногу, а не давать квадрицепсу забирать лишнее.
Чего стоит избегать
Яблокова подчеркнула, что девушкам без цели увеличивать переднюю поверхность бедра стоит отказаться от изолирующих упражнений на квадрицепс.
"Если нет цели увеличить переднюю поверхность бедра, откажитесь от такого упражнения, как разгибание голени в тренажере сидя", — посоветовала она.
