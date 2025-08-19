Миф о "перекачанных ногах": тренер объяснила, где ошибка

Фитнес-тренер Ольга Яблокова в интервью "Спорт-Экспресс" развеяла один из главных страхов женщин в зале — избыточная прокачка квадрицепсов. По её словам, проблема чаще всего кроется не в нагрузках как таковых, а в неправильной технике выполнения упражнений.

Где возникает ошибка

Квадрицепсы у женщин анатомически более выражены, чем другие мышцы ног. Поэтому при неверной технике они начинают работать сильнее и развиваются быстрее.

"Чтобы правильно накачать ноги и сместить нагрузку с квадрицепсов, нужно правильно расставить акценты даже в базовых упражнениях", — отметила тренер.

Советы по технике

Выпады: не ставить заднюю ногу слишком далеко назад — достаточно небольшой шаг, стопа на носке. Вес тела должен приходиться на переднюю ногу, а не распределяться по центру.

Распределение нагрузки: важно сознательно переносить акцент на рабочую ногу, а не давать квадрицепсу забирать лишнее.



Чего стоит избегать

Яблокова подчеркнула, что девушкам без цели увеличивать переднюю поверхность бедра стоит отказаться от изолирующих упражнений на квадрицепс.