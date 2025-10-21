Миома рядом с шейкой матки: врачи из Татарстана провели уникальную операцию

Врачи Перинатального центра Республиканской клинической больницы Татарстана провели редкую и технически сложную операцию: удалили миому матки прямо во время кесарева сечения. Пациенткой стала 26-летняя женщина, у которой доброкачественная опухоль была обнаружена ещё до беременности.

Операция прошла успешно, мама и ребёнок уже выписаны домой, сообщает пресс-служба больницы.

Сложная ситуация: миома рядом с шейкой матки

Миома матки — одно из самых распространённых гинекологических заболеваний, но сочетание беременности и миомы встречается редко и требует индивидуального подхода.

У молодой женщины опухоль находилась в труднодоступной области, почти на уровне шейки матки, что значительно осложняло операцию.

"Узел находился практически на уровне шейки матки, что является сложностью при удалении узла. В процессе кесарева сечения нам стало понятно, что узел находится на уровне крестцово-мышечных связок и расположен на длинной ножке, что позволило вылущить узел. И удивительная особенность — миома росла не в самой матке, а рядом — под серозной оболочкой", — пояснил акушер-гинеколог Ахмад Халед Аль-Аккуми.

По словам врача, такая локализация встречается крайне редко. Обычно миоматозные узлы формируются в мышечной стенке матки, но в данном случае образование находилось под серозной оболочкой — тонкой наружной тканью, покрывающей матку.

Как проходила операция

Операцию проводили два специалиста — акушер-гинекологи Ахмад Халед Аль-Аккуми и Лилия Марселевна Шебиб. Во время планового кесарева сечения хирурги приняли решение одновременно удалить миоматозный узел, чтобы избежать повторного хирургического вмешательства в будущем.

Размер опухоли к моменту родов достиг 11 сантиметров, но благодаря тому, что узел находился на ножке, врачам удалось удалить его без значительных кровопотерь и без повреждения тканей матки.

После операции матка была сохранена, что позволяет женщине в будущем иметь ещё детей.

Почему миома опасна во время беременности

Миома может осложнить течение беременности и родов: крупные узлы способны изменять форму матки, вызывать боли, нарушения кровоснабжения и преждевременные схватки. В некоторых случаях опухоль препятствует естественным родам и требует кесарева сечения.

Однако при грамотном подходе и постоянном наблюдении врачи способны обеспечить безопасное родоразрешение.

"Миоматозный узел образовался у женщины ещё до беременности, а ближе к родам увеличился до 11 сантиметров", — отметили в пресс-службе больницы.

Что нужно знать о миоме

Миома — доброкачественная опухоль, возникающая из мышечных клеток матки. Она встречается у каждой третьей женщины старше 30 лет, но не всегда проявляется симптомами.

Главные признаки:

• боли и тяжесть внизу живота;

• обильные и продолжительные менструации;

• частые позывы к мочеиспусканию;

• ощущение давления в области таза.

Рост миомы часто связан с гормональными изменениями — повышенным уровнем эстрогенов и прогестерона.

Советы шаг за шагом: как снизить риск развития миомы

Регулярно проходите осмотр у гинеколога. Профилактическое УЗИ один раз в год помогает выявить новообразования на ранней стадии. Следите за гормональным фоном. При сбоях цикла необходимо обратиться к эндокринологу. Поддерживайте нормальный вес. Лишний жир увеличивает выработку эстрогенов. Откажитесь от курения и алкоголя. Они нарушают кровоснабжение органов малого таза. Избегайте стрессов. Постоянное напряжение провоцирует гормональные колебания. Следите за питанием. Включайте в рацион зелень, рыбу, овощи, продукты с омега-3 жирными кислотами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать боли и обильные менструации.

Последствие: миома может вырасти до крупных размеров и осложнить беременность.

Альтернатива: обращаться к врачу при первых симптомах.

Ошибка: лечить миому народными средствами.

Последствие: потеря времени и риск осложнений.

Альтернатива: проходить диагностику и лечение под наблюдением гинеколога.

Ошибка: отказываться от операции при необходимости.

Последствие: деформация матки, бесплодие.

Альтернатива: обсуждать с врачом все варианты лечения, включая щадящие методы.

Таблица: методы лечения миомы