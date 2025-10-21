Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:29

Миома рядом с шейкой матки: врачи из Татарстана провели уникальную операцию

Врачи Перинатального центра Республиканской клинической больницы Татарстана провели редкую и технически сложную операцию: удалили миому матки прямо во время кесарева сечения. Пациенткой стала 26-летняя женщина, у которой доброкачественная опухоль была обнаружена ещё до беременности.

Операция прошла успешно, мама и ребёнок уже выписаны домой, сообщает пресс-служба больницы.

Сложная ситуация: миома рядом с шейкой матки

Миома матки — одно из самых распространённых гинекологических заболеваний, но сочетание беременности и миомы встречается редко и требует индивидуального подхода.

У молодой женщины опухоль находилась в труднодоступной области, почти на уровне шейки матки, что значительно осложняло операцию.

"Узел находился практически на уровне шейки матки, что является сложностью при удалении узла. В процессе кесарева сечения нам стало понятно, что узел находится на уровне крестцово-мышечных связок и расположен на длинной ножке, что позволило вылущить узел. И удивительная особенность — миома росла не в самой матке, а рядом — под серозной оболочкой", — пояснил акушер-гинеколог Ахмад Халед Аль-Аккуми.

По словам врача, такая локализация встречается крайне редко. Обычно миоматозные узлы формируются в мышечной стенке матки, но в данном случае образование находилось под серозной оболочкой — тонкой наружной тканью, покрывающей матку.

Как проходила операция

Операцию проводили два специалиста — акушер-гинекологи Ахмад Халед Аль-Аккуми и Лилия Марселевна Шебиб. Во время планового кесарева сечения хирурги приняли решение одновременно удалить миоматозный узел, чтобы избежать повторного хирургического вмешательства в будущем.

Размер опухоли к моменту родов достиг 11 сантиметров, но благодаря тому, что узел находился на ножке, врачам удалось удалить его без значительных кровопотерь и без повреждения тканей матки.

После операции матка была сохранена, что позволяет женщине в будущем иметь ещё детей.

Почему миома опасна во время беременности

Миома может осложнить течение беременности и родов: крупные узлы способны изменять форму матки, вызывать боли, нарушения кровоснабжения и преждевременные схватки. В некоторых случаях опухоль препятствует естественным родам и требует кесарева сечения.

Однако при грамотном подходе и постоянном наблюдении врачи способны обеспечить безопасное родоразрешение.

"Миоматозный узел образовался у женщины ещё до беременности, а ближе к родам увеличился до 11 сантиметров", — отметили в пресс-службе больницы.

Что нужно знать о миоме

Миома — доброкачественная опухоль, возникающая из мышечных клеток матки. Она встречается у каждой третьей женщины старше 30 лет, но не всегда проявляется симптомами.

Главные признаки:
• боли и тяжесть внизу живота;
• обильные и продолжительные менструации;
• частые позывы к мочеиспусканию;
• ощущение давления в области таза.

Рост миомы часто связан с гормональными изменениями — повышенным уровнем эстрогенов и прогестерона.

Советы шаг за шагом: как снизить риск развития миомы

  1. Регулярно проходите осмотр у гинеколога. Профилактическое УЗИ один раз в год помогает выявить новообразования на ранней стадии.

  2. Следите за гормональным фоном. При сбоях цикла необходимо обратиться к эндокринологу.

  3. Поддерживайте нормальный вес. Лишний жир увеличивает выработку эстрогенов.

  4. Откажитесь от курения и алкоголя. Они нарушают кровоснабжение органов малого таза.

  5. Избегайте стрессов. Постоянное напряжение провоцирует гормональные колебания.

  6. Следите за питанием. Включайте в рацион зелень, рыбу, овощи, продукты с омега-3 жирными кислотами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать боли и обильные менструации.
    Последствие: миома может вырасти до крупных размеров и осложнить беременность.
    Альтернатива: обращаться к врачу при первых симптомах.

  • Ошибка: лечить миому народными средствами.
    Последствие: потеря времени и риск осложнений.
    Альтернатива: проходить диагностику и лечение под наблюдением гинеколога.

  • Ошибка: отказываться от операции при необходимости.
    Последствие: деформация матки, бесплодие.
    Альтернатива: обсуждать с врачом все варианты лечения, включая щадящие методы.

Таблица: методы лечения миомы

Метод Применение Преимущества
Медикаментозная терапия Малые и средние узлы Без операции, контроль гормонов
Эмболизация маточных артерий Узлы до 8 см Быстрое восстановление, сохранение матки
Миомэктомия Удаление узла хирургическим путём Сохраняет возможность беременности
Гистерэктомия Полное удаление матки Применяется при множественных узлах

А что если миома обнаружена во время беременности

Миома не всегда требует вмешательства. Небольшие узлы часто не влияют на вынашивание ребёнка. Но при больших образованиях врачи контролируют рост опухоли, назначают щадящую терапию и планируют роды в стационаре, где есть возможность экстренного хирургического вмешательства.

Современные технологии позволяют проводить операции даже во время кесарева сечения, как это было сделано в Казани, без угрозы для здоровья матери и ребёнка.

Мифы и правда

Миф 1. Миома всегда превращается в рак.
Правда. Это доброкачественное образование, и злокачественное перерождение происходит менее чем в 1% случаев.

Миф 2. После удаления миомы женщина не сможет забеременеть.
Правда. Современные щадящие методы сохраняют репродуктивную функцию.

Миф 3. Миома лечится только операцией.
Правда. На ранних стадиях эффективны медикаменты и эмболизация сосудов.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли забеременеть при миоме?
Да, но при крупных узлах беременность требует тщательного наблюдения врача.

Как понять, что миома растёт?
Главный признак — усиление менструаций и чувство давления внизу живота.

Нужна ли операция, если миома не беспокоит?
Решение принимает врач. Если узел не растёт, достаточно регулярного наблюдения.

Опасна ли миомэктомия?
Современные методы делают операцию безопасной и позволяют сохранить матку.

