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Почему инфаркт миокарда становится все более частым среди молодежи
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Это убивает молодых: врачи раскрыли, как предотвратить инфаркт

Почему инфаркт миокарда становится все более частым среди молодежи

Частота случаев инфаркта миокарда среди людей младше 40 лет продолжает расти. Способом предотвращения этого заболевания может стать ведение здорового образа жизни, отметил кардиолог Александр Розанов в интервью радио Sputnik.

"Для снижения риска развития хронических заболеваний, включая инфаркт миокарда, важно уделять внимание таким аспектам, как сбалансированное питание, регулярная физическая активность, поддержание оптимального веса, контроль артериального давления и уровня липидов, качественный сон, отказ от курения, умение справляться со стрессом, контроль уровня сахара и умеренное потребление жидкости. Когда эти факторы ослабевают, риск заболеваний значительно увеличивается", — подчеркнул специалист.

Кроме того, если в семье были случаи ранних инфарктов, это может указывать на наследственную предрасположенность. В таких случаях важно проконсультироваться с врачом, чтобы оценить свой сердечно-сосудистый риск.

Фото: commons.wikimedia.org/Jeremy Yap (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

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