Это убивает молодых: врачи раскрыли, как предотвратить инфаркт

Частота случаев инфаркта миокарда среди людей младше 40 лет продолжает расти. Способом предотвращения этого заболевания может стать ведение здорового образа жизни, отметил кардиолог Александр Розанов в интервью радио Sputnik.
"Для снижения риска развития хронических заболеваний, включая инфаркт миокарда, важно уделять внимание таким аспектам, как сбалансированное питание, регулярная физическая активность, поддержание оптимального веса, контроль артериального давления и уровня липидов, качественный сон, отказ от курения, умение справляться со стрессом, контроль уровня сахара и умеренное потребление жидкости. Когда эти факторы ослабевают, риск заболеваний значительно увеличивается", — подчеркнул специалист.
Кроме того, если в семье были случаи ранних инфарктов, это может указывать на наследственную предрасположенность. В таких случаях важно проконсультироваться с врачом, чтобы оценить свой сердечно-сосудистый риск.
Фото: commons.wikimedia.org/Jeremy Yap (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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