Готовим нежное тушёное мясо: секреты приготовления

Хотя тушеное мясо не является самым сложным в приготовлении блюдом, все же есть несколько хитростей, о которых вы должны знать, чтобы правильно его приготовить.

Выбираем мясо

Чтобы получилось нежное тушеное мясо, начните с выбора правильной части мяса. Можно взять говяжью или свиную лопатку.

Нарезаем

Нарежьте мясо на ровные кусочки, чтобы они равномерно приготовились.

Обжариваем

Нагрейте немного масла в большой кастрюле. Как только масло нагреется, добавьте кусочки мяса.

Обжарьте мясо со всех сторон, пока оно не приобретет насыщенный, золотисто-коричневый цвет. Этот шаг придаст дополнительный аромат вашему тушеному мясу.

Влейте жидкость

Влейте жидкость, чтобы получилось ароматное блюдо. Вы можете использовать мясной бульон, красное вино, воду. Убедитесь, что жидкость покрывает мясо и овощи (если вы их добавляете).

Медленное приготовление

Тушите мясо на медленном огне. Важно дать ему медленно приготовиться. Не торопитесь. Это позволяет жестким волокнам мяса расщепляться и становиться мягкими.

Тушите на медленном огне не менее 1-2 часов или дольше.

Не забудьте приправить тушеное мясо солью и перцем по вкусу. Правильная приправа усиливает общий вкус блюда.

Дайте тушеному мясу отдохнуть несколько минут перед подачей на стол. Это позволяет ароматам слиться и усилиться.

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