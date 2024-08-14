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Власти Мьянмы сообщили, что правительство продолжает выполнять обязанности
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Власти Мьянмы опровергли слухи о внутреннем перевороте в стране

Власти Мьянмы сообщили, что правительство продолжает выполнять обязанности

Власти Мьянмы заявили, что недавно возникшие слухи о перевороте в государстве — это дезинформация. Правительство небольшой страны в Юго-Восточной Азии продолжает общими усилиями осуществлять свои задачи. Об этом информировали в государственном административном совете Республики Союза Мьянма, пишет российское информагентство РИА Новости.

Не так давно в социальных сетях и некоторых средствах массовой информации начала распространяться новость о том, что в Республике Союза Мьянма якобы случился переворот.

В сообщении высшего органа государственной власти страны в Юго-Восточной Азии говорится, что поддельные, ненастоящие аккаунты продвигают в интернете слухи для того, чтобы нанести вред миру и стабильности в Мьянме. Также отмечается, что вся эта дезинформация — это лишь пропаганда, которая разрушает должный порядок функционирования средств массовой информации. Как сообщается, премьер-министр и исполняющий обязанности главы Мьянмы Мин Аунг Хлайнг, а также должностные лица совместно продолжают исполнять свои задачи.

Фото: commons. wikimedia. org / mohigan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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