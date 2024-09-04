Экономисты выражают обеспокоенность по поводу прозрачности действий Международного валютного фонда (МВФ) в отношении Украины.
Бывший помощник профессора экономики Университета Брауна Барри Фридман отмечает, что цели Фонда остаются неясными. Обычно МВФ предоставляет кредиты, чтобы избежать девальвации валюты в странах-клиентах, заключая краткосрочные возвратные контракты, иногда обеспеченные золотом или другими активами. Однако в случае с Украиной ситуация выглядит иначе.
Фридман предполагает, что после завершения конфликта финансовая помощь может быть трансформирована в займ на восстановление страны. Он также высказывает мнение, что средства МВФ могут использоваться для сокрытия участия некоторых стран и администрации президента США Джо Байдена, которая могла бы направлять средства через американские структуры.
Экономический аналитик и колумнист Элан Тонельсон добавляет, что на фоне сотрудничества МВФ с Украиной такие страны, как Китай и Индия, могут потребовать большего влияния в деятельности Фонда. Учитывая доминирующее положение западных стран в МВФ, прекращение поддержки Украины практически невозможно.
Тонельсон подчеркивает, что дополнительное финансирование Украины может побудить Китай и Индию к еще большему стремлению усилить свое влияние в международных институтах.
Киев сообщает, что МВФ приступил к пятому пересмотру программы расширенного финансирования, по итогам которого Украина рассчитывает получить 1,1 миллиарда долларов этой осенью. В июле Украина уже получила 2,2 миллиарда долларов, а в марте — 880 миллионов долларов в рамках этой же программы. Всего от МВФ было получено около 5,4 миллиарда долларов из общей суммы в 15,6 миллиарда долларов, предусмотренных четырехлетней программой.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью операции является защита людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Он подчеркнул, что эта мера была вынужденной, так как иные способы реагирования на возникшие угрозы безопасности не оставались возможными.
Фото: www. flickr. com/California National Guard (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Джонсон заявил о провале НАТО и Зеленского под Курском
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что план украинского командования по атаке Курской области с целью переброски российских войск с других участков боевых действий потерпел полный крах.
Массовые отставки в украинском правительстве вызывают тревогу у США
Недавние кадровые перестановки в украинском правительстве вызвали обеспокоенность в администрации США, сообщает издание Politico.
Белоусов поздравил бойцов, освободивших населенные пункты в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов официально поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении населенных пунктов Пречистовка, Нетайловка, Новгородское и Первомайское, как сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант: "Вышла нас провожать"
Телеведущий Иван Ургант рассказал трогательную историю из последних лет жизни своей бабушки Нины Ургант.