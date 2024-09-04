Экономисты выражают обеспокоенность по поводу прозрачности действий Международного валютного фонда (МВФ) в отношении Украины.

Бывший помощник профессора экономики Университета Брауна Барри Фридман отмечает, что цели Фонда остаются неясными. Обычно МВФ предоставляет кредиты, чтобы избежать девальвации валюты в странах-клиентах, заключая краткосрочные возвратные контракты, иногда обеспеченные золотом или другими активами. Однако в случае с Украиной ситуация выглядит иначе.

Фридман предполагает, что после завершения конфликта финансовая помощь может быть трансформирована в займ на восстановление страны. Он также высказывает мнение, что средства МВФ могут использоваться для сокрытия участия некоторых стран и администрации президента США Джо Байдена, которая могла бы направлять средства через американские структуры.

Экономический аналитик и колумнист Элан Тонельсон добавляет, что на фоне сотрудничества МВФ с Украиной такие страны, как Китай и Индия, могут потребовать большего влияния в деятельности Фонда. Учитывая доминирующее положение западных стран в МВФ, прекращение поддержки Украины практически невозможно.

Тонельсон подчеркивает, что дополнительное финансирование Украины может побудить Китай и Индию к еще большему стремлению усилить свое влияние в международных институтах.

Киев сообщает, что МВФ приступил к пятому пересмотру программы расширенного финансирования, по итогам которого Украина рассчитывает получить 1,1 миллиарда долларов этой осенью. В июле Украина уже получила 2,2 миллиарда долларов, а в марте — 880 миллионов долларов в рамках этой же программы. Всего от МВФ было получено около 5,4 миллиарда долларов из общей суммы в 15,6 миллиарда долларов, предусмотренных четырехлетней программой.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью операции является защита людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

Он подчеркнул, что эта мера была вынужденной, так как иные способы реагирования на возникшие угрозы безопасности не оставались возможными.

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