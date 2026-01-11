Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:08

Мужчины тянут до последнего, женщины проверяются чаще: как семейный фактор меняет картину по гипертонии

Гипертония выросла из-за поздних визитов к врачу — кардиохирург Лео Бокерия

Рост числа россиян с диагностированным повышенным артериальным давлением оказался не всплеском отдельной медицинской проблемы, а отражением сразу нескольких системных процессов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главного внештатного специалиста сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президента НМИЦ имени А. Н. Бакулева и Лиги здоровья нации академика РАН Лео Бокерию.

По его словам, статистика меняется не только из-за состояния здоровья населения, но и из-за демографических и поведенческих факторов. Врачи фиксируют рост числа пациентов с гипертонией на фоне увеличения численности населения и снижения регулярности профилактических обращений в медицинские учреждения.

Демография и откладывание визитов к врачу

Лео Бокерия связывает рост показателей прежде всего с тем, что люди стали реже обращаться за медицинской помощью на ранних этапах недомоганий. По его оценке, многие пациенты приходят к врачу уже тогда, когда заболевание успело развиться и требует более серьёзного вмешательства.

"Это естественный процесс. Во-первых, населения стало больше. Во-вторых, многие люди не идут в поликлинику, поэтому мы как-то этот процесс запустили. Мы перестали говорить, чтобы люди понимали, что если что-то заболело, то надо немедленно пойти к врачу. Потому что за маленькой болячкой может таиться что-то серьезное. А если там ничего серьезного нет, ты получил информацию на высоком уровне", — сказал академик РАН Лео Бокерия.

Он подчеркнул, что своевременное обращение к специалистам позволяет либо выявить заболевание на ранней стадии, либо снять необоснованные опасения пациента, получив квалифицированную консультацию.

Гендерные различия в заботе о здоровье

Отдельное внимание специалист уделил различиям в отношении к здоровью между мужчинами и женщинами. По наблюдениям Бокерии, женщины в среднем более внимательно относятся к своему состоянию и чаще проходят обследования.

При этом он считает, что вовлечённость семьи играет ключевую роль в формировании привычки регулярно следить за здоровьем у мужчин. Поддержка и заинтересованность со стороны близких, по его словам, напрямую влияют на готовность своевременно обращаться к врачу и проходить диагностику.

Общая тенденция в системе здравоохранения

Ранее о росте числа россиян с повышенным артериальным давлением сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отмечал, что такие данные отражают как повышение выявляемости сердечно-сосудистых заболеваний, так и общий рост заболеваемости.

В совокупности эти факторы формируют устойчивую тенденцию: медицинская статистика всё чаще фиксирует проблемы, которые ранее оставались вне поля зрения системы здравоохранения. Эксперты подчёркивают, что без изменения отношения к профилактике и ранней диагностике нагрузка на врачей и пациентов будет только увеличиваться.

