С начала 2024 года число посетителей в музеях Северной Осетии превысило годовой показатель

Музеи Северной Осетии стали очень популярными в 2024 году. За первую половину года их посетило рекордное количество людей - более 120 тысяч, что уже превысило показатель за весь прошлый год. Это свидетельствует о растущем интересе жителей и гостей республики к ее богатому культурному наследию.

Национальный музей Северной Осетии и его филиалы активно развиваются. В 2023 году они организовали более 80 выставок, а в текущем году уже успели провести свыше 50 экспозиций. Кроме того, музей регулярно проводит различные культурно-образовательные и патриотические мероприятия для посетителей всех возрастов.

Важным шагом в повышении доступности культурных учреждений стало подключение всех музеев республики к федеральному проекту "Пушкинская карта". Это позволяет молодежи бесплатно посещать музеи, используя специальную карту.

Благодаря федеральной субсидии в размере 25 миллионов рублей, филиалы национального музея получили возможность обновить свое оборудование. Были приобретены интерактивные экспонаты, современные стеллажи, витрины и мебель. В ближайшее время планируется также установка нового светового оборудования.

Руководство Северной Осетии уделяет большое внимание развитию культурной сферы. Глава республики Сергей Меняйло лично контролирует реализацию всех мероприятий в этом направлении. Основная задача - создать комфортные условия для посещения музеев в каждом районе республики, сделать их максимально доступными и привлекательными для жителей и туристов.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Вильфредо Рафаэль Родригес Эрнандес, ( Creative Commons посвящается CC0 1.0 )