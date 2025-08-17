Мечта художника сбылась: в Ферапонтове открывается музей русского экспрессиониста

В конце августа в селе Ферапонтово Вологодской области состоится знаковое культурное событие — открытие музея Виктора Казарина, основателя русского неоэкспрессионизма. Пятизальная экспозиция разместится в здании, где уже ведется монтаж постоянной выставки работ мастера.

Идея создания музея принадлежала самому художнику, прожившему в этих местах более тридцати лет до своей кончины в 2021 году. Казарин неоднократно выражал желание, чтобы его творчество стало доступно широкой российской публике, несмотря на то, что его картины украшают собрания по всему миру.

Как отметил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов, путь к созданию музея был постепенным. Сначала открыли выставочный зал с двумя экспозициями работ художника, и только теперь появилась возможность реализовать полноценный музейный проект.

Специалисты отмечают, что особую ценность представляет тот факт, что музей создается именно в Ферапонтове — месте, где Казарин провел наиболее плодотворные годы своего творчества после перестройки. Именно здесь, достигнув международного признания после громкой выставки в московском Манеже, художник остался верен русской глубинке, даже пожертвовав средства от продажи одной из картин на восстановление моста к Ферапонтову монастырю.

Экспозиция включит произведения разных периодов — от ранних работ "Яуза" и "Берегиня" до знаменитых "Корабль в океане" и "Прорыв". Особое место займет лунный цикл, посвященный женским образам, а также портреты местных жителей. Посетители увидят не только картины, но и архивные фотографии, афиши выставок, а также воссозданную мастерскую художника, где он создавал свои полотна, сидя на полу.

Как сообщила заведующая экспозиционно-выставочным отделом Юлия Лебедева, среди экспонатов будет представлено и письмо-завещание Казарина, датированное 2007 годом.

Творческое наследие Виктора Казарина, чьи работы хранятся в Третьяковке, Русском музее, Музее изобразительных искусств имени Пушкина и многих других собраниях по всему миру, наконец обретет достойное место на его родине — в вологодской земле, которую художник так любил и которой посвятил значительную часть своей жизни, отмечают эксперты.