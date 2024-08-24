Новая мутация S-белка коронавируса и связь с заражением мозговых клеток: открытие ученых

Американские молекулярные биологи проследили за эволюцией коронавируса в тканях мозга мышей, что позволило им выявить мутацию в структуре S-белка возбудителя ковида, которая играет важную роль в проникновении этого патогена в нервные клетки. Ее изучение потенциально поможет создать терапию от постковидного синдрома, сообщила пресс-служба Северо-Западного университета.

"Пока идут дискуссии о том, возникает ли постковидный синдром в результате прямого заражения клеток мозга или в результате появления сбоев в работе иммунитета, которые сохраняются и после исчезновения всех следов инфекции. Если первая гипотеза верна, то наше открытие указывает на возможность создания терапий, которые будут способствовать защите и очистке мозга от вируса", - заявил доцент Северо-Западного университета Джадд Хультквист, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за тем, как протекает процесс эволюции SARS-CoV-2, чьи частицы проникли в ткани мозга генно-модифицированных мышей с частично "человеческой" иммунной системой. В ходе этих опытов ученые заражали грызунов коронавирусом и сравнивали то, как различается структура генома вирусных частиц, извлеченных из разных тканей тела животных.

"Когда мы сравнили геномы вирусов, извлеченных из мозга и легких, мы обнаружили, что частицы с одной конкретной мутацией в S-белке значительно лучше проникали в нервную ткань и заражали нейроны, чем другие вариации коронавируса. Мы предполагаем, что данный регион S-белка играет критически важную роль в способности вируса проникать в мозг, и он потенциально связан с теми нейрологическими симптомами болезни, о которых часто сообщают пациенты", - рассказал Хультквист.

Проведенные учеными опыты показали, что выявленная ими мутация в так называемом участке FCS не была однозначно полезной для вируса. При введении содержащих ее вирусных частиц в легкие грызунов или культуры их клеток она постепенно исчезала из вирусной "популяции", что говорит о ее негативном влиянии на общую вероятность выживания и размножения вируса вне пределов мозга.

Схожие мутации, как отмечают исследователи, часто возникают в геномах и других форм коронавирусов, способных заражать человека. В их число входит коронавирус OC-43, вызывающий простуду и около 10-15% случаев ОРВИ. Последующее изучение данной вариации в структуре S-белка коронавирусов поможет понять, как она способствует проникновению этих патогенов в клетки мозга и разработать методы защиты нейронов от подобных инфекций.

Новая вспышка коронавирусной инфекции

В последние недели по России и другим странам мира начал распространяться новый подвариант штамма омикрон, получивший название FLiRT. Как и другие формы данной вариации SARS-CoV-2, заражение вариантом FLiRT в большинстве случаев приводит к развитию легких форм ковида, которые переносятся пациентами за несколько дней. По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе заболеваемость ковидом в РФ выросла на 29%, что эксперты ведомства связывают с сезонными факторами и переменами погоды.

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