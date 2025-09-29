Почва как пух: как горчица за зиму превращает огород в рай для растений

Горчица — один из самых простых и эффективных сидератов, который способен буквально преобразить грядки за одно лето-осень. Она делает землю рыхлой, насыщает её азотом и фосфором, снижает количество сорняков и болезнетворных микроорганизмов. Посеяв белую горчицу в конце сезона, весной можно получить плодородную, мягкую, словно "пух", почву без лишних затрат.

Чем полезна горчица для огорода

Белая горчица не зря считается идеальным сидератом. Её зелёная масса обогащает почву азотом — до 100 кг/га, а также фосфором, при этом переводя минералы в форму, доступную для растений. Корневая система активно разрыхляет тяжёлые грунты, улучшая воздухо- и влагопроницаемость.

Горчица работает и как природный фитосанитар: выделяемые растением глюкозинолаты подавляют развитие плесени, бактерий и сорняков. Особенно ценна она на грядках после томатов, картофеля и огурцов, где риск заражения почвы фитофторой и другими болезнями максимален.

"Весной почва с горчицей была рыхлой, а без неё - как бетон", — поделился автор канала "Сад-огород! LIFE", проводивший эксперимент на грядках.

Сравнение: почва с горчицей и без неё