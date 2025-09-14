Почему огородники всё чаще сеют горчицу после уборки урожая

Белая горчица по праву считается одним из лучших сидератов для огорода. Она не только улучшает структуру почвы, но и помогает бороться с болезнями и сорняками, превращая землю в более плодородную и рыхлую.

Чем полезна горчица для почвы

Горчица обогащает грунт азотом (до 100 кг/га) и фосфором, переводя их в форму, легко усвояемую растениями. Она препятствует вымыванию минералов дождями, подавляет рост сорняков и снижает количество плесени и бактерий. Особенно ценна горчица после томатов, картофеля и огурцов, так как защищает почву от фитофторы и других патогенов.

Проверено на практике

Автор канала "Сад-огород! LIFE" провёл простой эксперимент: часть грядки засеял горчицей, а другую оставил пустой.

"Весной почва с горчицей была рыхлой, а без неё - как бетон", — поделился он.

Так растение доказало свои разрыхляющие свойства: его корни делают тяжёлый грунт лёгким и "пушистым".

Когда и как сеять

В средней полосе России оптимальное время посева — август-сентябрь. Достаточно рассыпать семена (20-30 г/м²) и слегка разровнять граблями. Даже в октябре горчица успевает вырасти до 10 см и принесёт пользу.

Скошенную ботву можно заделать в почву осенью, но ещё полезнее оставить её до весны. Зимой она укроет землю, а весной станет мульчой, которая разрыхлит и обогатит грунт.

Дополнительные советы

• сейте горчицу после уборки картофеля или томатов, чтобы почва очистилась от фитофторы;

• разросшуюся ботву можно использовать как мульчу для весенних посадок;

• растение неприхотливо и не требует ухода, позволяя сэкономить силы и средства.

Таким образом, белая горчица — простой и доступный способ оздоровить землю и подготовить её к следующему сезону без лишних затрат.