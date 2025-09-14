Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Горчица
Горчица
© commons.wikimedia.org by fuji01 is licensed under Creative Commons Evrensel Kamu Malı İthafı
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:11

Почему огородники всё чаще сеют горчицу после уборки урожая

Белая горчица признана одним из лучших сидератов для улучшения почвы

Белая горчица по праву считается одним из лучших сидератов для огорода. Она не только улучшает структуру почвы, но и помогает бороться с болезнями и сорняками, превращая землю в более плодородную и рыхлую.

Чем полезна горчица для почвы

Горчица обогащает грунт азотом (до 100 кг/га) и фосфором, переводя их в форму, легко усвояемую растениями. Она препятствует вымыванию минералов дождями, подавляет рост сорняков и снижает количество плесени и бактерий. Особенно ценна горчица после томатов, картофеля и огурцов, так как защищает почву от фитофторы и других патогенов.

Проверено на практике

Автор канала "Сад-огород! LIFE" провёл простой эксперимент: часть грядки засеял горчицей, а другую оставил пустой.

"Весной почва с горчицей была рыхлой, а без неё - как бетон", — поделился он.

Так растение доказало свои разрыхляющие свойства: его корни делают тяжёлый грунт лёгким и "пушистым".

Когда и как сеять

В средней полосе России оптимальное время посева — август-сентябрь. Достаточно рассыпать семена (20-30 г/м²) и слегка разровнять граблями. Даже в октябре горчица успевает вырасти до 10 см и принесёт пользу.

Скошенную ботву можно заделать в почву осенью, но ещё полезнее оставить её до весны. Зимой она укроет землю, а весной станет мульчой, которая разрыхлит и обогатит грунт.

Дополнительные советы

• сейте горчицу после уборки картофеля или томатов, чтобы почва очистилась от фитофторы;
• разросшуюся ботву можно использовать как мульчу для весенних посадок;
• растение неприхотливо и не требует ухода, позволяя сэкономить силы и средства.

Таким образом, белая горчица — простой и доступный способ оздоровить землю и подготовить её к следующему сезону без лишних затрат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Опасные цветы в огороде: какие растения снижают урожай сегодня в 16:19

Осторожно, соседи! Эти красивые растения превратят огород в зону бедствия

Мечта каждого огородника - богатый урожай, но не все знают, что некоторые цветы могут снизить его. Узнайте о скрытых врагах вашего сада: люпинах, гладиолусах, бархатцах и других растениях, которые отравляют почву и привлекают вредителей.

Читать полностью » Борная кислота положительно влияет на рост и плодоношение перца сегодня в 16:08

Три обработки этим за сезон — и перцы становятся сладкими, как мёд

Борная кислота помогает перцу завязывать плоды, усиливает цветение и защищает от болезней, но важно соблюдать дозировку и правила применения.

Читать полностью » Норма золы на квадратный метр: исследование влияния на кислотность почвы сегодня в 15:19

Шокирующая правда о золе: почему привычная подкормка опасна для моркови и картофеля

Свежий навоз, сырые опилки и зола убивают плодородие почвы: узнайте, как исправить ошибки и заменить опасные материалы на безопасный компост и органическую мульчу.

Читать полностью » Осенняя обработка яблонь бордоской смесью снижает риск парши сегодня в 14:42

Осень решает судьбу сада — промах стоит всего урожая яблок: как побороть паршу

Осенняя обработка яблонь — важный этап, который помогает разорвать цикл парши и защитить сад от зимующих инфекций. Узнайте, как действовать правильно.

Читать полностью » Подземный полив своими руками: инструкция для эффективного использования бутылок сегодня в 14:19

Вода уйдёт к корням: узнайте, как простые бутылки заменят лейку и спасут растения от засухи

Узнайте, как использовать обычные пластиковые бутылки для эффективного полива растений и получения богатого урожая! Простой и доступный метод, который поможет сэкономить воду, защитить растения от жары и заменить дорогие системы полива. Инструкция и секреты опытных дачников.

Читать полностью » Огородный лайфхак: как увеличить урожайность с помощью правильных соседей сегодня в 13:14

Почему индейцы сажали кукурузу с бобами: древний метод, который работает и сегодня

Узнайте, как повысить урожай на 30% с помощью правильного соседства растений. 7 проверенных пар, советы по планировке грядок и типичные ошибки — секреты аллелопатии.

Читать полностью » Проволочник уничтожается за один сезон при внесении хлористого калия сегодня в 13:12

Хлор или химия? Неожиданное оружие, которое спасает грядки от проволочника

Проволочник способен уничтожить урожай за один сезон. Но есть способ, который помогает избавиться от него быстро и без лишних усилий.

Читать полностью » Пасленовые против пасленовых: как избежать взаимного угнетения растений на грядках сегодня в 12:14

Огурцы против шалфея: скрытая битва, из-за которой гибнет весь урожай

Фатальные ошибки при посадке растений могут уничтожить урожай. Узнайте, почему томаты и картофель, лук и горох становятся врагами, и как избежать скрытой войны на грядках.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Как хранить сливы после сбора урожая: основные рекомендации
Туризм

Германия предложила Еврокомиссии сократить число туристических виз для граждан РФ — Известия
Питомцы

Страховка покрывает лечение и операции для домашних животных
Спорт и фитнес

Мышцы кора укрепляют упражнения bird dog, dead bug и планка — совет тренера Нин
Красота и здоровье

Учёные из Университета Неймегена: пиво делает людей более привлекательными для комаров
Наука

Генетический анализ урн из Килади: какими были мужчины 1700 лет назад
Спорт и фитнес

Персональный тренер Кейт Роу-Хэм назвала оптимальную программу 30-минутной силовой с гантелями
Технологии

Apple рекомендует подготовиться к установке iOS 26 и iPadOS 26: освободите место и сделайте резервную копию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet