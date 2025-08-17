Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Горчица
© commons.wikimedia.org by fuji01 is licensed under Creative Commons Evrensel Kamu Malı İthafı
Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:09

Семена, уксус, специи — и ничего лишнего: как найти настоящую горчицу

В горчице популярных марок нашли пестициды и избыток дрожжей — исследование 2024 года

Горчица — простой и привычный соус, который часто кажется безвредным. Но не всё так остро, как на вкус. В некоторых образцах популярных марок находят пестициды, избыток дрожжей и бактерий, а значит, даже в столовой ложке приправы может скрываться опасность.

Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова рассказала АиФ, как выбрать горчицу, чтобы она была не только вкусной, но и безопасной.

Что показало исследование 2024 года?

В свежем исследовании выяснилось, что:

  • В некоторых образцах горчицы обнаружены остатки пестицидов, например хлорпирифоса.
  • Были превышены нормы содержания микроорганизмов и дрожжевых грибков.

"Даже если пестициды найдены в следовых количествах, это нарушает стандарты качества. Российская система ГОСТов не допускает примесей в принципе", — подчёркивает Мясникова.

Откуда берётся загрязнение?

Пестициды попадают в растения ещё на стадии выращивания — в процессе опрыскивания, удобрения, сбора урожая. Контроль за чистотой сырья остаётся обязанностью производителей.

"Если производитель не проводит входной контроль сырья, риски увеличиваются. Именно поэтому стоит выбирать надежные бренды, — советует эксперт.

Как выбрать безопасную горчицу?

Вот на что стоит обратить внимание в магазине:

1. Состав — ваш главный ориентир

  • Ищите короткий и понятный список ингредиентов: вода, семена горчицы, уксус, соль, специи.
  • Избегайте добавок E202 и E211 (консерванты, которые в больших дозах могут быть опасны).

2. Избегайте подозрительно дешевых вариантов

Низкая цена — часто признак использования дешёвого сырья и плохой очистки.

3. Проверяйте производителя

Отдавайте предпочтение известным и проверенным маркам, особенно тем, что работают по ГОСТу.

4. Обратите внимание на упаковку

Лучше выбирать продукцию в герметичной упаковке, а не развесную.

Безопасность — не только про горчицу

Кстати, похожие рекомендации касаются и других продуктов. Например, мясо в вакуумной упаковке безопаснее развесного, особенно если условия хранения на рынке или в магазине вызывают сомнения.

Помните: еда должна быть не только вкусной, но и безопасной. Даже если это всего лишь ложка горчицы.

