Семена, уксус, специи — и ничего лишнего: как найти настоящую горчицу
Горчица — простой и привычный соус, который часто кажется безвредным. Но не всё так остро, как на вкус. В некоторых образцах популярных марок находят пестициды, избыток дрожжей и бактерий, а значит, даже в столовой ложке приправы может скрываться опасность.
Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова рассказала АиФ, как выбрать горчицу, чтобы она была не только вкусной, но и безопасной.
Что показало исследование 2024 года?
В свежем исследовании выяснилось, что:
- В некоторых образцах горчицы обнаружены остатки пестицидов, например хлорпирифоса.
- Были превышены нормы содержания микроорганизмов и дрожжевых грибков.
"Даже если пестициды найдены в следовых количествах, это нарушает стандарты качества. Российская система ГОСТов не допускает примесей в принципе", — подчёркивает Мясникова.
Откуда берётся загрязнение?
Пестициды попадают в растения ещё на стадии выращивания — в процессе опрыскивания, удобрения, сбора урожая. Контроль за чистотой сырья остаётся обязанностью производителей.
"Если производитель не проводит входной контроль сырья, риски увеличиваются. Именно поэтому стоит выбирать надежные бренды, — советует эксперт.
Как выбрать безопасную горчицу?
Вот на что стоит обратить внимание в магазине:
1. Состав — ваш главный ориентир
- Ищите короткий и понятный список ингредиентов: вода, семена горчицы, уксус, соль, специи.
- Избегайте добавок E202 и E211 (консерванты, которые в больших дозах могут быть опасны).
2. Избегайте подозрительно дешевых вариантов
Низкая цена — часто признак использования дешёвого сырья и плохой очистки.
3. Проверяйте производителя
Отдавайте предпочтение известным и проверенным маркам, особенно тем, что работают по ГОСТу.
4. Обратите внимание на упаковку
Лучше выбирать продукцию в герметичной упаковке, а не развесную.
Безопасность — не только про горчицу
Кстати, похожие рекомендации касаются и других продуктов. Например, мясо в вакуумной упаковке безопаснее развесного, особенно если условия хранения на рынке или в магазине вызывают сомнения.
Помните: еда должна быть не только вкусной, но и безопасной. Даже если это всего лишь ложка горчицы.
