Семена, уксус, специи — и ничего лишнего: как найти настоящую горчицу

Горчица — простой и привычный соус, который часто кажется безвредным. Но не всё так остро, как на вкус. В некоторых образцах популярных марок находят пестициды, избыток дрожжей и бактерий, а значит, даже в столовой ложке приправы может скрываться опасность.

Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова рассказала АиФ, как выбрать горчицу, чтобы она была не только вкусной, но и безопасной.

Что показало исследование 2024 года?

В свежем исследовании выяснилось, что:

В некоторых образцах горчицы обнаружены остатки пестицидов, например хлорпирифоса.

Были превышены нормы содержания микроорганизмов и дрожжевых грибков.

"Даже если пестициды найдены в следовых количествах, это нарушает стандарты качества. Российская система ГОСТов не допускает примесей в принципе", — подчёркивает Мясникова.

Откуда берётся загрязнение?

Пестициды попадают в растения ещё на стадии выращивания — в процессе опрыскивания, удобрения, сбора урожая. Контроль за чистотой сырья остаётся обязанностью производителей.

"Если производитель не проводит входной контроль сырья, риски увеличиваются. Именно поэтому стоит выбирать надежные бренды, — советует эксперт.

Как выбрать безопасную горчицу?

Вот на что стоит обратить внимание в магазине:

1. Состав — ваш главный ориентир

Ищите короткий и понятный список ингредиентов: вода, семена горчицы, уксус, соль, специи.

Избегайте добавок E202 и E211 (консерванты, которые в больших дозах могут быть опасны).

2. Избегайте подозрительно дешевых вариантов

Низкая цена — часто признак использования дешёвого сырья и плохой очистки.

3. Проверяйте производителя

Отдавайте предпочтение известным и проверенным маркам, особенно тем, что работают по ГОСТу.

4. Обратите внимание на упаковку

Лучше выбирать продукцию в герметичной упаковке, а не развесную.



Безопасность — не только про горчицу

Кстати, похожие рекомендации касаются и других продуктов. Например, мясо в вакуумной упаковке безопаснее развесного, особенно если условия хранения на рынке или в магазине вызывают сомнения.

Помните: еда должна быть не только вкусной, но и безопасной. Даже если это всего лишь ложка горчицы.