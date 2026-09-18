Горчица делает пресную еду ярче, но организм может ответить резко: вот кому приправа противопоказана

Горчица способна вызывать острые аллергические реакции даже при попадании в организм в минимальных дозах, предупредила диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова. В комментарии для NewsInfo эксперт подробно разобрала риски и полезные свойства популярной приправы.

По словам специалиста, горчица относится к категории серьезных аллергенов. Опасность представляют не только готовые соусы, но и цельные семена, которые часто добавляют в маринады для овощей, мяса или рыбы. Людям с гиперчувствительностью необходимо тщательно изучать этикетки, так как производители обязаны указывать даже возможные следы продукта в составе.

Для снижения рисков в домашней кулинарии иногда применяется дижонская горчица, рецепт которой позволяет контролировать состав ингредиентов.

Белоусова выделила группу заболеваний, при которых приправа полностью исключается из рациона. Речь идет о любых воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте: от стоматита и эзофагита до гастрита, дуоденита и геморроя. Особую осторожность следует проявлять гипертоникам и людям, склонным к тахикардии, так как продукт может провоцировать скачки артериального давления и учащение пульса. При наличии хронических патологий важно помнить, что лечебное питание подразумевает отказ от раздражающих слизистую добавок.

"С осторожностью с горчицей надо обходиться людям, страдающим мигренями. Не просто головные боли, а мигрени. После употребления горчицы можно получить приступ мигрени и его утяжелить. Нужно учитывать индивидуальную чувствительность", — пояснила Белоусова.

Для пациентов с астмой употребление большого количества острой приправы чревато бронхоспазмом. В то же время эксперт отметила и положительные свойства продукта. Горчица обладает сокогонным эффектом, стимулируя выработку желчи и ферментов, что помогает при "ленивом" пищеварении. Также она согревает организм и ускоряет метаболизм, что полезно при коррекции веса. В кулинарии приправа часто используется для создания мясной закуски, так как ферменты размягчают волокна продукта.

"Горчица — одна из приправ, которые позволяют облагородить вкус недосоленного блюда, сделать его менее пресным, более интересным, так чтобы диета не была совсем скучной, даже если мало соли. Она стимулирует выработку желудочного сока, способствует отделению желчи и выработке кишечного сока", — рассказала терапевт.

Диетолог предложила рецепт "фальшивого майонеза" для тех, кто следит за фигурой: смешать густой йогурт с небольшим количеством мягкой горчицы, щепоткой соли и сахара. Такой соус значительно менее жирен, чем традиционные заправки. Подобная замена майонеза позволяет сохранить привычный вкус блюд без лишних калорий.

Однако при обострении холецистита или наличии камней в желчном пузыре от таких экспериментов лучше воздержаться. Стоит учитывать, что острая пища в сочетании с высокой температурой подачи может дополнительно травмировать слизистые оболочки.

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